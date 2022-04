World of Warcraft : Dragonflight, un voyage dans les îles aux Dragons

La nouvelle extension Dragonflight de World of Warcraft va prendre place en plein coeur du foyer ancestral des puissants dragons d’Azeroth.

Dragonflight se concentrera sur le retour des Aspects Dragon, les gardiens magiques d’Azeroth qui ont disparu après les événements de l’extension Cataclysm. Les joueurs se rendront sur les mystérieuses et jusqu’ici cachées îles aux Dragons pour explorer cinq zones, chacune ayant pour thème l’un des cinq aspects du dragon. La nouvelle extension de World of Warcraft ajoutera également un nouveau combo race/classe appelé Dracthyr Evokers, une race d’humanoïdes draconiques avec des dégâts à distance et des pouvoirs de guérison liés aux aspects des dragons. Cependant, contrairement aux Worgen, les Dracthyr ne peuvent être que de la classe des Evokers, et cette classe est liée à la race des Dracthyr.

“Les joueurs et les joueuses ne demandaient qu’à redécouvrir les origines high fantasy de World of Warcraft, et c’est exactement ce que leur réserve Dragonflight, qui approfondit l’histoire des dragons emblématiques de Warcraft et propose une aventure haletante dans leur foyer légendaire“, déclare Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. “De plus, nous avons retravaillé intégralement de nombreux systèmes du jeu pour que World of Warcraft continue d’offrir le type d’expérience que les membres de la communauté attendent pour cette extension, mais aussi pour les années à venir.”

Les nouveautés de World of Warcraft : Dragonflight