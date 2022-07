World of Warcraft : Dragonflight ne proposera pas d’options genrées dans le générateur de personnages

World of Warcraft : Dragonflight va améliorer sa représentation des personnages non-binaires. De quoi permettre d'attirer la communauté LGBTIAQ+.

Le jeu vidéo est très souvent un reflet de nos sociétés. De fait, il se doit presque de dépeindre ses différents aspects, jusque dans la question, très importante de nos jours, de la représentation de ses diversités. Les jeux sont ainsi de plus en plus nombreux à faire une place à la communauté LGBTQIA+. World of Warcraft comptera bientôt dans cette liste.

World of Warcraft : Dragonflight va améliorer sa représentation des personnages non-binaires

L’extension World of Warcraft : Dragonflight introduira un certain nombre de nouveautés au jeu culte qu’est WoW, mais permettra aussi au titre de rejoindre la liste de jeux disposant d’un générateur de personnages plus inclusif. Wowhead et Polygon rapporte que la dernière version alpha en date du jeu fait disparaître les options genrées dans l’outil de création de personnages. Ainsi, à la place des traditionnelles options “Homme” et “Femme” que l’on voit fréquemment dans ce genre d’outils, on trouve désormais des sections “Corps 1” et “Corps 2”. Si ces deux options reprennent effectivement les mêmes caractéristiques que précédemment, il est désormais possible de façonner un personnage dans un genre non-binaire sans ambiguïté de langage, si l’on peut dire.

De quoi permettre d’attirer la communauté LGBTIAQ+

Wowhead a aussi découvert du code laissant entendre qu’il pourrait être possible, dans une future version, de choisir son pronom, ce qui pourrait permettre aux autres joueurs de s’adresser à votre personnage selon votre préférence. Le réalisateur du jeu Ion Hazzikostas suggérait aussi dans une interview qu’il pourrait être prochainement possible de choisir la voix de son personnage. Ceci étant dit, dans cette version alpha, ce genre de choses n’est pas proposé.

Ces changements ne sont pour autant pas si conséquents que l’on pourrait le penser. Il n’est par exemple pas possible d’avoir de pilosité faciale et de poitrine sur le même personnage dans l’alpha, par exemple. Quoi qu’il en soit, cela devrait rendre World of Warcraft plus attrayant aux joueurs non-binaires, transgenres et autre qui pourraient ne pas se sentir à l’aise avec ces représentations limitées dans leurs personnages.