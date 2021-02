World of Warcraft : Burning Crusade Classic fuite avant la BlizzConline

Blizzard a toujours su écouter ses fans pour affiner ses jeux et proposer des expériences très abouties et équilibrées. C'est d'ailleurs à leur demande que le studio a lancé World of Warcraft Classic.

Lorsque l’on est un studio de développement de jeux vidéo, prendre en considération les retours des joueurs est très important. Cela permet d’une part d’offrir une expérience de jeu toujours intéressante pour lesdits joueurs, et cela leur donne d’autre part le sentiment d’appartenir à une communauté qui a un certain poids. Une notion très importante pour fidéliser les clients. Blizzard l’a bien compris. C’est de là qu’a été lancé World of Warcraft Classic.

World of Warcraft : Burning Crusade Classic en fuite

En effet, c’est à la demande des fans que Blizzard avait lancé World of Warcraft Classic. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit de la version originale de World of Warcraft, celle que l’on pouvait jouer en 2004. Le jeu était alors bien plus difficile qu’il ne l’est aujourd’hui dans la mesure où il ne disposait de toutes les petites améliorations et fonctionnalités diverses qui ont été ajoutés par Blizzard via les différentes extensions année après année.

Juste avant l’ouverture de la BlizzConline

Et si vous pensiez que Blizzard allait s’arrêter à cette version vanilla de World of Warcraft, détrompez-vous. Le studio a tout récemment vu son communiqué de presse concernant World of Warcraft : Burning Crusade Classic fuiter sur le web, quelques heures seulement avant l’ouverture de sa BlizzCon virtuelle, rebaptisée pour l’occasion BlizzConline.

Burning Crusade fut la première extension de World of Warcraft, elle introduisait notamment des races comme les Elfes de Sang côté Horde et les Draeneï côté Alliance ainsi que de nouvelles zones. L’on pouvait aussi désormais voler. Autrement dit, si cette époque vous manque, ou si vous êtes simplement curieux, ce World of Warcraft : Burning Crusade Classic est fait pour vous.

Il faut cependant se poser la question : quels sont les projets de Blizzard concernant cette série Classic. Le studio s’arrêtera-t-il avec ce Burning Crusade Classic ? Réservera-t-il le même traitement à l’extension suivante, à savoir Wrath of the Lich King ? Après tout, s’ils continuent de (re)sortir ces extensions, ils finiront par rattraper la version normale du jeu et cela n’aurait aucun sens d’avoir les deux en parallèle. Nul doute en tous les cas que Blizzard partagera tous les détails de ce Burning Crusade Classic durant sa BlizzConline. À suivre !