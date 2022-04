Wordlebot analyse l’efficacité de vos parties Wordle

The New York Times introduit WordleBot à son jeu Wordle pour analyser ses parties et progresser au quotidien.

Wordle est un jeu au concept très simple. L’engouement est aujourd’hui tel qu’il est joué par des millions de joueurs, aux quatre coins du globe, et qu’il se décline dans de nombreuses langues. Récemment racheté par The New York Times, le jeu original a subi quelques modifications, notamment concernant sa difficulté. Aujourd’hui, le quotidien américain introduit une nouveauté intéressante, un robot permettant d’analyser ses parties.

Chacun a sa propre approche pour jouer à Wordle. Certaines méthodes sont assurément meilleures que d’autres. Et si un ordinateur pouvait aider les joueurs à améliorer leur manière de jouer ? The New York Times a dévoilé tout récemment WordleBot, une fonctionnalité totalement optionnelle qui analyse point par point une partie et révèle ce que le joueur aurait pu faire pour être plus efficace. Si vous avez déjà joué, il vous est très certainement déjà arrivé de tomber sur le mot gagnant au dernier essai ou même de ne pas le trouver. Pour ces tentatives peu ou pas fructueuses, Wordlebot pourrait être très utile.

Les joueurs ont aussi un score compris entre 0 et 100 pour évaluer leur efficacité et leur chance. Cela devrait aussi, à n’en point douter, exacerber les rivalités entre proches qui se livrent une féroce bataille chaque jour sur les différentes grilles. WordleBot révèle aussi les scores moyens des autres joueurs, un moyen de se situer. Étant donné la vague de tweets que l’on voit chaque jour pour partager les réussites des différentes grilles, il ne fait aucun doute qu’il y a une vraie demande pour ce genre de fonctionnalité. Les scores de WordleBot sont aussi un bon moyen d’évaluer la difficulté de la grille du jour.

Dans une session de questions-réponses, The New York Times donnait une explication simple quant au fonctionnement de WordleBot : “chaque partie de Wordle commence avec l’une des 2 309 solutions possibles comme mot caché. À chaque tour, WordleBot choisit le mot qui permet de résoudre la partie le plus rapidement possible, en partant du principe que toutes les solutions restantes ont autant de chances de sortir.”

Pour la plupart des joueurs, WordleBot fournit plus d’informations que nécessaire. A fortiori si Wordle n’est qu’une source de distraction quotidienne. Mais pour les joueurs les plus assidus qui peuvent avoir l’impression de ne pas progresser, cette fonctionnalité sera bienvenue. WordleBot pourrait aussi faire revenir d’anciens joueurs qui pourraient vouloir savoir combien de leurs réussites étaient dues à une vraie technique et combien à une bonne dose de chance.