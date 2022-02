Wordle : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de mots du moment

Wordle est un jeu de mots qui a la cote ces derniers temps. La recette est très simple, mais l'ensemble est hautement addictif. Voici ce qu'il faut savoir.

Wordle existe depuis plusieurs mois et est aujourd’hui presque inévitable, notamment si vous passez du temps sur Twitter. Tous ces posts avec du jaune, du vert et du gris ? Oui, c’est Wordle. Mais qu’est-ce donc au juste ?

Qu’est-ce que Wordle ?

Wordle est un jeu de mots que vous pouvez trouver ici (dans sa version originale) ou là (dans une version française). C’est un jeu qui ne se joue qu’une seule par jour, uniquement en ligne. Toutes les 24 heures, un nouveau mot. À vous de le trouver.

Wordle vous offre six chances de trouver un mot de cinq lettres choisi aléatoirement. Si vous avez une lettre au bon endroit, celle-ci apparaît en vert. Une lettre présente dans le mot, mais au mauvais endroit apparaît en jaune. Une lettre qui n’est pas dans le mot apparaît en gris.

Vous avez droit à six mots, autrement dit, vous pouvez donner cinq mots pour obtenir des indices concernant les lettres et leur emplacement. Et une chance ensuite pour compiler ces indices et trouver le bon mot. Ou vous pouvez tenter de jouer la “performance” pour essayer de devenir le mot en trois, deux ou même une tentative. Simple, mais très addictif.

Alors c’est juste un jeu de mots ?

Oui, c’est juste un jeu de mots. Mais il est très populaire : plusieurs centaines de milliers de joueurs chaque jour. Et cette popularité peut laisser perplexe, mais ceci s’explique finalement assez facilement.

Il n’y a qu’une grille par jour : cela crée un certain niveau d’attente. Vous n’avez qu’une occasion de jouer le Wordle du jour. Si vous échouez, vous devrez attendre le lendemain, sur une toute nouvelle grille.

Tout le monde joue la même grille : c’est crucial, cela rend plus facile les interactions entre les joueurs, et même avec ceux qui n’y jouent pas. “Celle d’aujourd’hui était difficile”, “Comment t’as fait ?”, “T’as réussi celle d’aujourd’hui ?”

Il est très facile de partager vos résultats : Une fois la grille terminée, que ce soit une réussite ou un échec, vous pouvez partager votre grille. Les mots et lettres sont cachées. C’est là tout l’intérêt. Vous ne partagez finalement que les lignes et les couleurs. Et le puzzle du jour n’est pas gâché.

Wordle n’est donc pas qu’un jeu de mots. C’est le point de départ d’une conversation et une chance de montrer vos talents sur les réseaux sociaux.

Trucs et astuces

Si vous êtes un puriste du jeu de mots, vous pourriez ne pas vouloir des trucs et astuces ci-dessous. Dans le cas contraire, voici qui pourrait vous aider :

Choisir son premier mot : le premier mot est très important. Pour maximiser la valeur de votre première tentative, choisissez un mot avec un maximum de voyelles – media, radio, adieu, etc. – Dans un mot aussi court, trouvez les voyelles est primordial.

Éviter de réutiliser les lettres en gris : il y a un clavier en bas de la grille qui montre les lettres vertes, jaunes et grises. Évitez de réutiliser les lettres grises. Oui, cela semble évident, mais il peut être difficile de penser à des mots de cinq lettres qui n’utilisent pas de lettres déjà essayées.

Les lettres peuvent apparaître plusieurs fois : cela complique la chose, particulièrement lorsque vous êtes à court de lettres et que vous approchez de la fin de la grille. Mais les lettres se répètent souvent, finalement.

Qui a conçu Wordle ?

Wordle, dans sa version originale, est l’œuvre de l’ingénieur logiciel Josh Wardle, qui a créé ce jeu pour son partenaire, grand fan de jeux de mots. Il déclarait par ailleurs à la BBC que son jeu ne serait jamais pollué de publicités. Josh Wardle est aussi le créateur de Place, une expérimentation sociale, un projet d’art collaboratif, qui avait vu le jour en avril 2017. Il s’agissait d’un espace partagé en ligne sur lequel tout le monde pouvait “se battre” pour ce qui apparaissait sur cet espace. Le résultat de cette expérimentation était une gigantesque cacophonie de pixels, si l’on peut dire.

Wordle a été mentionné dans le New York Times en novembre, mais sa popularité a vraiment explosé lorsque les fonctionnalités de partage sur les réseaux sont apparues.

Dans un post sur Reddit, Joh Wardle expliquait qu’il voulait que Wordle soit comme un croissant, une “délicieuse pause” qui se déguste occasionnellement. Ce qui explique pourquoi il n’y a qu’une grille par jour. “Profitez-en trop souvent et ça perd de son charme.”

Attention aux clones de Wordle

Suite à cet énorme succès, les stores d’applications ont enregistré quantité de clones de Wordle. Apple et Google font la chasse aux apps qui abusent, mais prudence est de mise.

Certains veulent vous faire payer, d’autres renferment très certainement des malwares. Attention !