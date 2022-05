Wondery propose certains podcasts en Dolby Atmos, pour une immersion inégalée

Wondery propose les premiers podcasts en Dolby Atmos pour une immersion à nulle autre pareille.

Avez-vous déjà voulu que l’audio de vos podcasts soit un peu plus immersif ? Si oui, vous avez de la chance, si vous êtes abonné(e) à Wondery+. Dolby et Wondery viennent en effet d’annoncer que le studio de podcast appartenant à Amazon sera la première plate-forme des États-Unis à proposer du contenu en Dolby Atmos.

À compter d’aujourd’hui, Blood Ties, Jacked: Rise of the New Jack Sound et Iowa Chapman and The Last Dog pourront être écoutés dans ce format audio immersif. Wondery a l’intention de proposer Against the Odds dans ce format “dans les prochains mois”.

Les épisodes et contenus Dolby Atmos sont proposés en exclusivité aux abonnés Wondery+. Pour 5 $ par mois ou 35 $ par an, vous avez accès à l’intégralité du catalogue sans publicité. Les abonnés ont aussi droit à des épisodes exclusifs. Et bien que Wondery soit le premier studio de podcast basé aux États-Unis à proposer du Dolby Atmos, l’audio immersif sera aussi disponible dans 28 autres pays.

Dolby explique “travailler activement” avec d’autres plates-formes pour proposer davantage de podcasts en audio Atmos. Actuellement, l’entreprise a un partenariat avec Earshot en Inde et Anghami au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Si le catalogue de Wondery ne vous convient pas nécessairement, d’autres séries d’autres networks pourraient être disponibles d’ici peu.

Amazon avait racheté Wondery fin 2020, peu après avoir introduit les podcasts à Amazon Music. Le studio de podcast s’était fait un nom avec des séries comme Blood Ties et Dying for Sex et avait lancé son service d’abonnement pour une expérience sans publicité. Amazon et Wondery proposent d’autres avantages à leurs utilisateurs, comme la possibilité d’écouter How I Built This de Guy Raz une semaine en avance.