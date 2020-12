Wonder Woman : la Warner Bros. donne déjà son feu vert pour un troisième opus

Wonder Woman affiche une très jolie réussite. Le premier opus fut un carton planétaire et il semble qu'il en sera de même pour le deuxième. Ce qui a décidé la Warner Bros. a autorisé le chantier d'un troisième volet.

Les studios de cinéma peuvent être très rapides dans leur prise de décision. Dans un sens comme dans l’autre. Quand les choses vont bien, les studios n’hésitent pas à donner leur accord pour réaliser une suite. C’est le cas aujourd’hui pour la licence Wonder Woman. La Warner Bros. vient de donner son feu vert pour un troisième opus.

La Warner Bros. donne son feu vert pour Wonder Woman 3

Il ne fait aucun doute que WarnerMedia avait placé de grands espoirs dans Wonder Woman 1984 avec son lancement sur HBO Max et dans les salles de cinéma en simultané. Et il semblerait que cette confiance ait été très bien placée. La Warner Bros. accélère aujourd’hui le développement de Wonder Woman 3 suite au succès, assez relatif face au box-office en période de pandémie (16,7 millions de dollars aux États-Unis), et à ses chiffres sur HBO Max. Le géant des media n’a pas communiqué les chiffres exacts mais il est évident que WW84 fut d’une grande aide pour son très jeune service de streaming.

Près de la moitié des abonnés HBO Max (celles et ceux qui paient l’abonnement mensuel de 15 $) ont regardé le film dès le premier jour, selon WarnerMedia. Et il y a aussi eu des “millions” de clients qui ont utilisé leur abonnement au câble ou de téléphone pour regarder le film. Les heures de visionnage le jour de Noël ont plus que triplé par rapport à la moyenne de novembre.

Suite aux chiffres déjà très encourageants sur HBO Max

Le film restera disponible sur HBO Max pendant un mois. Il est actuellement disponible à la location au Royaume-Uni, au Canada et dans un certain nombre d’autres pays où HBO Max n’existe pas encore.

Cette popularité de WW84 et l’accélération du projet de Wonder Woman 3 ne sont pas très surprenants. La plupart des salles de cinéma américaines sont encore fermées à cause du Covid-19 et la période des fêtes de fin d’année a contraint de nombreuses personnes à rester chez elles. À la manière de Soul de Pixar, Wonder Woman avait un potentiel énorme pour celles et ceux qui ne pouvaient pas profiter de leur famille ou profiter des vacances comme d’habitude. De plus, cela devrait aider WarnerMedia à justifier sa décision de proposer aussi tous ses films de 2021 sur HBO Max. Cela permettrait de garder les gens abonnés, du moins jusqu’à qu’il soit de nouveau sûr de retourner au cinéma.