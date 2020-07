Wolfenstein Alt History Collection : les quatre jeux de MachineGames se réunissent dans une compilation

Wolfenstein : The New Order, Wolfenstein : The Old Blood, Wolfenstein 2 : The New Colossus et Wolfenstein : Youngblood sont regroupés dans Wolfenstein Alt History Collection.

Bien que disponible sur PS4, Xbox One et PC pour 89,99 euros, la plateforme Steam de Valve propose la Alt History Collection de Wolfenstein entre 20 et 30 euros à l’occasion des soldes d’été. Les Suédois de MachineGames ont d’ailleurs profité de cette offre promotionnelle pour détailler l’intérêt de cette compilation avec des FPS narratifs qui ont marqué les fans du genre durant ces dernières années et se basant sur la mythique licence de l’éditeur américain Bethesda : “Elle emporte les joueurs dans une aventure épique au cœur d’une histoire alternative où les nazis dominent le monde. Tirez, tranchez et tuez tous les nazis qui se dressent sur votre chemin dans quatre titres de la série Wolfenstein développés par le studio MachineGames. La Alt History Collection vous permet de découvrir une longue narration s’étendant sur plus de trois décennies d’action, de massacre de nazis et de personnages inoubliables. De l’Europe déchirée par la guerre dans les années 1940 aux rues de Paris infestées de nazis dans les années 1980, en passant par l’Amérique sous occupation dans les années 1960, lancez-vous dans une aventure pleine d’adrénaline, forgez de nouvelles alliances et rassemblez les combattants pour repousser la machine de guerre nazie.”

Les trailers des jeux Wolfenstein par MachineGames