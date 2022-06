Wo Long : Fallen Dynasty revisite la Chine féodale avec de la dark fantasy

Les démons envahissent les Trois Royaumes à la fin de la Dynastie Han.

Fumihiko Yasuda (Nioh) et Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) de la Team Ninja donnent naissance à un nouveau Souls-like narrant l’histoire dramatique d’un soldat dépourvu de nom dans sa quête pour survivre face à une puissante milice adverse et des créatures mortelles : “Réputés pour leurs frappes impitoyables qui peuvent renverser le cours d’un combat en un instant, les épéistes adeptes des arts martiaux chinois changent gracieusement de rythme lorsqu’ils passent de manœuvres offensives à défensives. Submergez les ennemis avec une rafale de force dans une série de combats intenses et sanglants, tout en apprenant la précision et l’habilité nécessaire pour devenir un véritable maître de l’épée. Réveillez le pouvoir qui sommeille en vous et surmontez l’adversité avec des nouvelles stratégies uniques, dont des styles de combat basés sur les Cinq Phases.”

Un trailer pour Wo Long : Fallen Dynasty

Wo Long : Fallen Dynasty sortira début 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.