Withings ScanWatch, une smartwatch qui veut aller plus loin encore dans le suivi de santé

Le CES sert de grande vitrine aux acteurs de la tech pour dévoiler leurs tous nouveaux produits. Smartphones, TV, domotique, wearable, tout y est. Withings dévoile notamment une nouvelle smartwatch baptisée ScanWatch, avec un accent mis sur le suivi de santé.

L’année dernière, Withings profitait du CES pour dévoiler une smartwatch hybride capable de réaliser des électrocardiogrammes (ECG). Quelques mois plus tard, Apple faisait de même dans son Apple Watch Series 4. Cette année, la société française va plus loin encore dans le domaine de la santé avec la ScanWatch. Au menu, des ECG, toujours, mais aussi un suivi poussé de l’apnée du sommeil. Présentation.

La ScanWatch suit l’apnée du sommeil grâce à ses capteurs SP02. Rien de nouveau jusqu’à présent dans le monde des wearables. Fitbit utilise de tels capteurs depuis 2017 et sa Ionic, Garmin en embarque dans ses montres pour mesure notamment comment le corps se remet après des sessions de sport intenses. Fitbit s’est montré très intéressé par l’apnée du sommeil depuis quelques années maintenant mais l’on attend encore de vraies nouveautés tirant parti de ces capteurs. C’est précisément pour cette raison que la ScanWatch est intéressant. Non seulement elle permettra de détecter l’apnée du sommeil sur son porteur mais Withings vient aussi de soumettre sa montre à la FDA pour obtenir une certification.

Principale nouveauté, un suivi poussé de l’apnée du sommeil

Si la marque parvient à recevoir ce précieux sésame, comme a pu l’avoir l’Apple Watch Series 4 pour ses ECG, ce serait un gros plus. Le processus peut cela dit prendre plusieurs mois. Withings en a fait l’amère expérience avec sa Withings Move ECG l’année dernière. Annoncée en Janvier 2019, la montre n’est arrivée sur le marché européen qu’en Septembre et elle n’est toujours pas disponible aux États-Unis. Espérons que cette ScanWatch prenne moins de temps avant d’être commercialisée. Pour le reste, la montre embarque un écran PMOLED, permet de visualiser les informations classiques (nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue, rythme cardiaque, etc) ainsi que les notifications du téléphone. La Withings ScanWatch est actuellement prévue pour le deuxième trimestre de cette année. Elle sera proposée en deux tailles, 38 et 42 mm, pour 250 et 300$ respectivement.