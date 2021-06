WitcherCon : la convention numérique de CD Projekt RED en partenariat avec Netflix

CD Projekt RED annonce qu'un évènement virtuel mondial dédié à la licence The Witcher aura lieu en juillet prochain.

Totalement inédit, l’événement dédié à l’univers de The Witcher sera diffusé en direct sur la plateforme de streaming Netflix ainsi que sur YouTube et Twitch via non pas un, mais deux streams qui présenteront du contenu unique et exclusif. Il sera également disponible en co-streaming. Les comédiens Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, la productrice de la série télévisée Lauren Schmidt Hissrich ainsi que le responsable principal du studio polonais CD Projekt RED, Adam Badowski, seront là pour assurer le show. L’auteur Andrzej Sapkowski pourrait faire une apparition afin de donner son avis sur l’évolution de la licence. De plus, il d’ores et déjà est précisé : “Aucun nouveau jeu The Witcher ne sera annoncé pendant la WitcherCon.”

Le programme de la WitcherCon

Le premier stream est planifié pour le 9 juillet prochain à 19h tandis que le deuxième est prévu pour le 10 juillet prochain à 3h du matin.