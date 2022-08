Wise Guys : Robert De Niro va incarner deux chefs de mafia rivaux dans un même film

Le réalisateur Barry Levinson mise sur le comédien américain Robert De Niro pour interpréter les rôles de Vito Genovese et Frank Costello.

Prévu à une date encore inconnue dans la mesure où la production n’a pas encore débutée, le film Wise Guys est une œuvre d’époque qui raconte l’histoire de Vito Genovese et Frank Costello, deux Italo-Américains à la tête de deux familles criminelles distinctes au milieu du 20ème siècle. Vito Genovese a tenté en vain d’assassiner Frank Costello en 1957, mais ce dernier a fini par quitter la mafia après avoir été blessé lors de la tentative d’assassinat.

Un nouveau film de gangster pour Robert De Niro avec Wise Guys

Loin d’être un inconnu dans cette thématique, Robert De Niro jouera le rôle de Vito Genovese et Frank Costello dans le drame mafieux Wise Guys de Warner Bros Discovery du réalisateur Barry Levinson. Nicholas Pileggi, le scénariste de Goodfellas/Les Affranchis, nommé aux Oscars, a écrit le scénario. Bien qu’il ait également écrit le livre Wiseguy : Life in a Mafia Family, paru en 1985, sur lequel est basé le film de Martin Scorsese, il n’a aucun rapport avec celui de Barry Levinson. Irwin Winkler, de la franchise Rocky, a également rejoint le projet en tant que producteur.

Wise Guys réunit sur le grand écran le duo Robert De Niro-Barry Levinson après leur collaboration sur le téléfilm de HBO The Wizard of Lies, nommé aux Emmy Awards, dans lequel RDN jouait le rôle de Bernie Madoff, et sur la comédie dramatique What Just Happened de Magnolia Pictures en 2008, ainsi que sur les films plus anciens du réalisateur, Wag the Dog et Sleepers.