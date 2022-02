Winning Time, une série sur la dynastie des Los Angeles Lakers

La série télévisée Winning Time : The Rise Of The Lakers Dynasty de HBO est basée sur le livre de Jeff Pearlman, Showtime : Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.

Co-créée par Max Borenstein et Jim Hecht, la série Winning Time : The Rise Of The Lakers Dynasty relate la vie professionnelle et personnelle des Los Angeles Lakers des années 1980, l’une des dynasties sportives les plus vénérées et les plus dominantes, une équipe qui a défini son époque sur le terrain et en dehors. Surnommée “Showtime” en raison de son attaque rapide menée par Magic Johnson, elle a remporté cinq titres NBA en neuf ans et était dirigée par le célèbre entraîneur Pat Riley.

Le casting comprend Quincy Isaiah (Magic Johnson), Jason Clarke (Jerry West), Adrien Brody (Pat Riley), Gaby Hoffmann (Claire Rothman), Tracy Letts (Jack McKinney), Jason Segel (Paul Westhead), Julianne Nicholson (Cranny McKinney), Hadley Robinson (Jeanie Buss), DeVaughn Nixon (Norm Nixon), Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), Tamera Tomakili (Earleatha “Cookie” Kelly), Brett Cullen (Bill Sharman), Stephen Adly Guirgis (Frank Mariani), Spencer Garrett (Chick Hearn), Sarah Ramos (Cheryl Pistono), Molly Gordon (Linda Zafrani), Joey Brooks (Lon Rosen), Delante Desouza (Michael Cooper), Jimel Atkins (Jamaal Wilkes), Austin Aaron (Mark Landsberger), Jon Young (Brad Holland), Rob Morgan (Earvin Johnson Sr.) et Sally Field (Jessie Buss).

Un trailer pour Winning Time

La série télévisée de dix épisodes débutera le 6 mars prochain sur HBO, et sera suivie d’épisodes supplémentaires. Winning Time : The Rise Of The Lakers Dynasty sera également disponible en streaming sur HBO Max.

Adam McKay est le producteur exécutif et réalise également le pilote. Kevin Messick d’Hyperobject Industries est également producteur exécutif. Max Borenstein est showrunner, producteur exécutif, scénariste et co-créateur. Jim Hecht est producteur exécutif, scénariste et co-créateur. Rodney Barnes est producteur exécutif et scénariste. Jason Shuman et Scott Stephens sont également producteurs exécutifs.