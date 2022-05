Winnie the Pooh : Blood and Honey, un film d’horreur avec Winnie et Porcinet

Une réimagination horrifique de la littérature d'enfance de l'écrivain britannique Alan Alexander Milne.

Écrit et réalisé par le cinéaste Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh : Blood and Honey met en vedette les actrices Amber Doig-Thorne, Maria Taylor et Danielle Scott et suit les versions monstrueuses de Winnie et Porcinet (des hybrides mutants mi-humains mi-animaux) qui sont abandonnés par Christopher Robin, désormais adulte et à la fac. Seuls et affamés, ils se livrent à une série de meurtres vicieux.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ Director Teases Slasher Film Plot: ‘Pooh and Piglet Go on a Rampage’ https://t.co/bG4lXC3cMA — Variety (@Variety) May 26, 2022

Le film a été tourné en dix jours en Angleterre, non loin de la forêt d’Ashdown, source d’inspiration du Bois des Cent Acres imaginaire d’Alan Alexander Milne dans les histoires de Winnie l’ourson. Bien que Rhys Frake-Waterfield ait refusé de révéler le budget de ce film d’horreur, il a déclaré que les spectateurs “ne doivent pas s’attendre à ce que ce soit une production de niveau hollywoodien”. Jagged Edge Productions, que RFW dirige avec le coproducteur Scott Jeffrey, a réalisé le film, et ITN Studios a déjà signé pour le distribuer.

Disney n’a rien à voir avec Winnie the Pooh : Blood and Honey

La propriété originale est entrée dans le domaine public au début de cette année. Le personnage de Winnie l’ourson est apparu pour la première fois en 1926, après la publication de la collection de livres d’images The House at Pooh Corner. En 1961, Walt Disney Productions a commencé à réaliser des films basés sur le personnage, faisant de l’ourson une figure emblématique de l’animation. La franchise a donné lieu à de nombreux films comme The Many Adventures of Winnie the Pooh, Pooh’s Grand Adventure : The Search for Christopher Robin, The Tigger Movie, Piglet’s Big Movie, Winnie the Pooh de 2011 ou plus récemment le live-action Christopher Robin.