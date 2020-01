Wine passe en version 5.0 sur Linux

De quoi apporter plus de stabilité en jeu et de nombreuses améliorations pour faire de ce projet gratuit le meilleur émulateur d'environnement Windows sur les systèmes macOS et Linux.

Acronyme de Wine Is Not an Emulator, Wine est le plus populaire des outils de virtualisation permettant d’émuler Windows sur macOS et Linux. À titre d’exemple, il est utilisé par VirtualBox sur Linux ainsi que CCP Games pour faire tourner EVE Online sur macOS ; l’outil était également utilisé par TransGaming pour son moteur Cider (Cidre) permettant de faire tourner les jeux portés sur Mac. De manière générale, Wine est le plus proche que puisse être un port d’une application native, ce qui fait sa grande popularité. L’outil fonctionne désormais sur macOS, Linux, Solaris, FreeBSD, les processeurs ARM, PowerPC, les systèmes Android et plus encore. Les habitués d’Apple connaissent également le logiciel CrossOver de CodeWeavers qui se repose sur Wine. Hier WineHQ annonçait la disponibilité de la version 5.0 de son logiciel, après un an de développement.

Une version 5.0 riche en changements

Au total, l’équipe peut être fière d’avoir apporté plus de 7 400 changements uniques à Wine, dont les plus grandes nouveautés, en plus de la stabilité améliorée, sont les suivantes : des modules PE intégrés (au lieu de binaires ELF), le support multi-moniteurs, la réimplémentation de XAudio2 (avec la bibliothèque FAudio) et le support de Vulkan 1.1. Cette version 5.0 est dédiée à la mémoire de Józef Kucia, contributeur majeur à l’intégration de Direct3D dans Wine, développeur principal du projet vkd3d et décédé en août 2019.

Une compatibilité encore améliorée pour les jeux

Le journal complet des modifications est disponible à cette adresse. Si Wine ne sera jamais parfait dans la façon dont les jeux interagissent avec le matériel, les pilotes et le système d’exploitation, l’apport de Vulkan en version 1.1 permettra d’offrir une meilleure compatibilité avec DXVK qui permet de lancer des titres basés sur DirectX en version 9 (depuis la version 1.5) 10 et 11. Une aubaine pour les joueurs de Battlefield V bannis par EA s’ils utilisaient cet outil (indispensable) dont les bibliothèques de liens dynamiques (DLL) étaient détectés comme logiciel de triche.