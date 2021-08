Windows : comment désactiver les touches rémanentes

Les touches rémanentes sont une bonne idée, dans certains de cas de figure. La plupart du temps, cependant, cela peut être assez ennuyeux. Voici comment les désactiver sous Windows.

Il vous est très certainement déjà arrivé, que ce soit lorsque vous êtes fatigué(e), que vous vous ennuyez ou autre, d’appuyer sur une même touche plusieurs fois de suite, rapidement. Qu’il s’agisse de la barre d’espace, la touche d’échappement ou même Maj. Si cela vous est déjà arrivé sous Windows, vous avez peut-être déjà vu apparaître une fenêtre vous demandant si vous souhaitez activer les touches rémanentes.

Cela peut surprendre, d’autant que cette fenêtre s’accompagne d’une alerte sonore pour le moins désagréable. Fort heureusement, c’est une fonctionnalité qu’il est possible de désactiver. Si vous ne savez pas comment faire, suivez le guide.

Que sont les touches rémanentes ?

Les touches rémanentes (Sticky Keys) ont été pensées comme une fonctionnalité d’accessibilité pour aider les utilisateurs souffrant de handicap.

Comme le nom l’indique, l’idée est de simuler un appui long sur une touche. Si vous souffrez d’un handicap physique quelconque, vous n’avez ainsi plus à rester appuyé sur la touche en question.

Ceci est très utile si vous apprenez à taper au clavier et que vous n’êtes pas certain de telle ou telle touche et que vous avez besoin d’un peu d’aide.

Désactiver les touches rémanentes sur Windows 10

Appuyez sur la touche Windows + U en même temps. Vous devriez voir apparaître une section bien précise des paramètres. Sélectionnez Clavier dans le menu de gauche et décochez l’option “Autoriser la touche de raccourci à démarrer Sticky Keys”.

Maintenant, vous êtes paré(e). Dès que vous appuierez sur la touche Maj cinq fois de suite, cela ne lancera plus la fameuse fenêtre. C’est aussi simple que cela et en quelques secondes seulement, vous vous débarrasserez de ce message intrusif.

Désactiver les touches rémanentes sur Windows 7/8

Allez dans le Panneau de configuration puis Facilité d’accès et Rendre le clavier plus facile à utiliser. Cherchez l’option Rendre la saisie plus facile et décochez “Activer Sticky Keys”. Cliquez sur Appliquer.

FAQ

Est-ce bien de désactiver les touches rémanentes ?

À moins que vous n’ayez expressément besoin d’utiliser cette fonctionnalité, si vous êtes handicapé(e) ou si vous souffrez de microtraumatismes répétés, désactiver les touches rémanentes est une bonne idée. Cela n’aura aucun impact sur votre utilisation de l’ordinateur ni du clavier au quotidien. D’autant plus que leur réactivation est tout aussi facile et rapide. Si vous décidez que vous en avez de nouveau besoin, vous pouvez la réactiver en quelques secondes.