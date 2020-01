Windows 7 : une dernière mise à jour pour un problème de fond d’écran

Alors que le support logiciel de Windows 7 a été coupé plus tôt ce mois-ci, l'OS bénéficie d'une dernière mise à jour qui permet de corriger un simple problème de fond d'écran.

Après dix ans et demi de bons et loyaux services, Microsoft a mis fin au support logiciel de Windows 7 le 14 janvier 2020 : “Microsoft s’est engagé à assurer pendant 10 ans le support de Windows 7, lors de sa parution le 22 octobre 2009. Cette période de 10 ans étant arrivée à son terme, Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 7 afin de consacrer ses investissements à la prise en charge de nouvelles technologies et de nouvelles expériences.” Annoncé depuis 10 ans, la fin de ce support technique était entouré de rumeurs : moyennant paiement, il sera étendu jusqu’en 2023 ; la grille tarifaire avait même été communiquée par Microsoft ; malgré tout, sur le conseil de Google l’année dernière, il fallait passer à Windows 10 pour échapper à une faille critique. L’évolution des parcs informatiques professionnels s’annonçait comme un défi de taille pour Microsoft puisqu’en octobre 2018 on rapportait que 1 PC d’entreprise sur 2 utilisait toujours Windows 7.

Une dernière pour la route

Celles-ci se contenteront bien des mises à jour payantes (le gouvernement allemand a réglé la coquette somme de 800 000 euros pour en bénéficier), mais le grand public ne pourra plus profiter lui de correctifs et mises à jour de sécurité… jusqu’à aujourd’hui. The Verge nous apprend que malgré la fin du support logiciel, le géant à consenti à distribuer une dernière update.

Un wallpaper à la dérive

“Après l’installation de KB4534310, votre papier peint de bureau peut s’afficher en noir lorsqu’il est défini sur Étirer” affiche la description de Microsoft. Un petit bogue qui ne semble affecter que les papiers peints étirés, les options d’ajustement, de remplissage, de mosaïque ou de centrage fonctionnant elles toujours pleinement sous Windows 7. Microsoft avait au départ prévu de distribuer cette mise à jour seulement aux entreprises payantes, mais Windows 7 et Windows Server 2008 R2 SP1 sont finalement eux aussi corrigés.