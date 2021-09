Windows 11 sera officiellement disponible à partir du 5 octobre. Le déploiement sera proposé par phases successives, pour s'achever aux alentours de la mi-2022.

Cela fait quelque temps maintenant que Microsoft a lancé la machine Windows 11. Les communications se multiplient, les versions alpha/bêta s’enchaînent et le grand public sait aujourd’hui beaucoup de choses concernant cette prochaine version majeure de l’OS de la firme de Redmond. La seule inconnue, finalement, restait la date de disponibilité officielle.

Windows 11 sera officiellement disponible à partir du 5 octobre

Cela ne fait pas longtemps que Microsoft a annoncé officiellement l’existence de Windows 11 et celles et ceux qui attendent avec impatience de pouvoir découvrir cette nouvelle version du système d’exploitation le plus populaire de la planète seront certainement intéressés d’apprendre que le géant américain vient d’annoncer que Windows 11 sera officiellement disponible le 5 octobre prochain, soit dans un petit plus d’un mois seulement.

Selon le communiqué de Microsoft, “aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Windows 11 sera disponible à compter du 5 octobre 2021. À partir de ce jour, la mise à jour vers Windows 11 commencera à être proposée aux PC sous Windows 10 éligibles et les PC avec Windows 11 préinstallé commenceront à être proposés à la vente. Nouvelle expérience Windows, Windows 11 a été conçu pour vous rapprocher de tout ce que vous aimez.”

Une mise à jour qui sera proposée par phases successives

Ceci étant dit, il convient de préciser que ce déploiement se fera par phases. Cela signifie que la mise à jour apparaîtra effectivement sur les premiers PC à partir du 5 octobre mais tous ne la recevront pas ce jour-là. Cependant, Microsoft prévoie que tous les appareils éligibles l’auront reçu au plus tard à la mi-2022.

Gardez aussi à l’esprit que la prise en charge des applications Android ne sera pas disponible dès le lancement. Elle finira par arriver mais cela demandera un peu plus de temps. Microsoft avait par ailleurs récemment annoncé qu’il allait procéder à certains changements concernant les prérequis au niveau du CPU. En effet, les appareils n’étant pas équipés d’un CPU compatible n’auront pas droit à cette mise à jour vers Windows 11.