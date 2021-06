Windows 11 dispose d’un bouton Muet universel pour le microphone

Windows 11 apportera un grand nombre de nouveautés. Parmi celles-ci, un bouton Muet universel pour rendre muet rapidement le microphone de son ordinateur.

Autour de l’unité centrale d’un ordinateur gravitent un certain nombre de périphériques. Certains plus utiles et utilisés que d’autres. D’autres sont là sans que l’on n’y prête attention. C’est le cas, par exemple, du microphone. Le futur Windows 11 dispose d’une fonctionnalité très intéressante, un bouton Muet universel.

Windows 11 dispose d’un bouton Muet universel

Lorsque le microphone de votre ordinateur n’est pas utilisé, ce n’est pas une mauvaise idée de le mettre en muet, pour protéger votre vie privée. Dans l’idéal, votre microphone aurait un bouton Muet mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut alors soit le débrancher, purement et simplement, soit plonger dans les paramètres. Ce qui est assez fastidieux. Cela pourrait changer avec Windows 11.

Pour rendre muet facilement et rapidement son microphone

Microsoft a récemment officialisé la future version majeure de son système d’exploitation Windows et parmi les fonctionnalités notables déjà présentées, on citera volontiers la présence d’un bouton Muet universel. Cela signifie que, une fois activé, votre microphone sera inopérant, peu importe que l’application qui l’utilise l’ait rendu muet ou non.

À l’heure actuelle, si vous voulez rendre muet votre micro sur tout l’OS, il faut aller fouiller dans les paramètres. Il est aussi possible de le désactiver application par application, mais c’est plus long et fastidieux encore. Microsoft a même simplifier au maximum l’accès à ce bouton Muet puisqu’il est situé directement dans la barre des tâches. Sur Windows 10, il on trouve un bouton d’ajustement du volume dans la barre des tâches, mais celui-ci ne concerne que les haut-parleurs, aucun impact sur le microphone.

Voilà une fonctionnalité pour le moins mineur mais qui devrait être très pratique au quotidien, particulièrement si vous travaillez ou étudiez dans chez vous et que vous êtes amené(e) à participer à des vidéconférences de temps à autre. Pouvoir rendre muet rapidement et facilement le microphone devrait vous éviter bien des situations embarrassantes.