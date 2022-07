Windows 11 : comment tester le nouvel explorateur de fichiers avant son arrivée officielle

Il est possible de profiter des onglets de l'explorateur de fichiers de Windows 11 dès maintenant. Il faut pour cela participer au programme Insider Preview.

Les utilisateurs de Windows pensent que leur système d’exploitation dispose d’un meilleur gestionnaire de fichiers que macOS avec son Finder. Cette affirmation est sujette à débat, mais l’une des fonctionnalités dont les utilisateurs de Mac peuvent se vanter d’avoir, ce sont les onglets. Ceux-ci permettent de passer rapidement d’un dossier à un autre, comme vous le faites quotidiennement avec les sites dans votre navigateur. Chose que l’on ne peut faire sur Windows. Pas jusqu’à maintenant, tout du moins.

Il est possible de profiter des onglets de l’explorateur de fichiers de Windows 11 dès maintenant

Apple avait introduit les onglets dans son Finder en 2013 avec le lancement de Mac OS X Mavericks. Microsoft n’a pas ignoré cette fonctionnalité pendant presque dix ans, la firme avait en effet testé les onglets pour son explorateur de fichiers il y a quatre ans, mais décidait de ne pas les implémenter dans son OS. Cependant, en mars dernier, The Verge rapportait que la firme de Redmond travailler à ressusciter la fonctionnalité dans une future version de Windows 11. Bien que la fonction ne soit pas encore officielle, elle est disponible pour certains utilisateurs Windows.

L’entreprise teste actuellement les onglets pour son explorateur de fichiers dans le cadre de son programme Windows Insider Preview. La dernière version en date, la build 25136, offre un look plus similaire à un navigateur web à l’explorateur de fichiers. Lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous verrez l’onglet actif en haut à gauche, avec un bouton + sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir un nouvel onglet. Si vous travaillez dans plusieurs dossiers en même temps, ce système va vous changer la vie. Sans oublier que cela permet de déplacer des fichiers en un rien de temps.

Il faut pour cela participer au programme Insider Preview

Malheureusement, Microsoft n’a pas encore déployé totalement la fonctionnalité à tous les participants au programme Insider Preview. Le géant américain veut d’abord obtenir suffisamment de retours de la part des premiers testeurs. Le meilleur moyen pour tester la fonction dès maintenant et de participer au programme Windows Insider Preview.

Attention cependant : participer au programme revient à demander à Microsoft de mettre à jour votre ordinateur avec des versions non totalement abouties. Vous pourrez profiter des nouvelles fonctionnalités avant le grand public, mais au risque d’avoir des bugs et autres instabilités. Vous devriez envisager de participer sur un ordinateur que vous n’utilisez pas tous les jours, ou sur une machine virtuelle pour protéger vos données. Bien sûr, rien ne vous empêche de le faire avec votre machine de tous les jours, il faut cependant être conscient de ce que vous faites.

Si vous êtes certain, voici comment procéder : Démarrer > Paramètres > Mises à jour Windows > Programme Windows Insider, puis cliquez sur “Commencer”. Choisissez “Lier un compte”, cliquez sur votre compte Microsoft puis sur l’un des trois canaux Insider proposés. Microsoft recommande le Canal Bêta, mais le Canal Dev est votre meilleure option pour tester les onglets de l’explorateur de fichiers dès à présent. Gardez bien à l’esprit que ce canal est celui qui offre le plus de risques de bugs et autres soucis.

Une fois votre choix effectué, cliquez sur Continuer puis encore Continuer. Enfin, cliquez sur “Redémarrer maintenant”. Attendez que votre PC redémarre puis allez dans Démarrer > Paramètres > Mises à jour Windows > Mettre à jour maintenant pour installer la dernière version en date. Et si vous ne voyez pas les onglets dans l’explorateur de fichiers, encore un peu de patience, Microsoft la déploiera sur votre machine très bientôt.