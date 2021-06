Windows 11 aura le Xbox Game Pass directement intégré

Windows 11 intègrera nativement le Xbox Game Pass. C'est Microsoft qui vient d'annoncer la bonne nouvelle. De quoi rendre plus accessible encore le jeu vidéo.

Avec son Xbox Game Pass, Microsoft frappe fort sur le marché du jeu vidéo. Le géant américain facilite ainsi grandement l’accès aux jeux vidéo en eux-mêmes. Et avec l’arrivée prochaine de Windows 11, la chose sera plus évidente encore. En effet, cette nouvelle version majeure du système d’exploitation intègrera nativement le Xbox Game Pass.

Windows 11 intègrera nativement le Xbox Game Pass

Dans un futur qui n’est pas si lointain maintenant, les ordinateurs sous Windows 11 pourront permettre de jouer aux jeux vidéo sitôt déballés. En effet, lorsque Microsoft a officialisé Windows 11, la firme de Redmond a aussi annoncé que l’une des fonctionnalités de cette nouvelle version serait de disposer du Xbox Game Pass. Autrement dit, si vous êtes déjà abonné(e), vous pourrez commencer à jouer immédiatement.

Pour des machines parées pour le jeu vidéo dès le déballage

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Xbox Game Pass est un service d’abonnement similaire à d’autres services comme Apple Arcade ou Google Play Pass. Moyennant quelques euros chaque mois, les joueurs ont accès à un catalogue de jeux dont ils peuvent profiter, un peu comme l’on profite à loisir et à l’envie des films et séries de Netflix.

Selon le communiqué de Microsoft, “Game Pass pour PC inclut les jeux PC de Xbox Game Studios et Bethesda le jour de leur sortie, un compte EA Play sans surcoût avec Game Pass pour PC ou Ultimate et une grande sélection de titres de développeurs partenaires, petits et grands, avec de nouvelles entrées très fréquentes.”

À noter, ce Xbox Game Pass est différent du Xbox Game Pass Ultimate qui offre des fonctionnalités additionnelles comme le jeu en streaming depuis le cloud et le Xbox Live Gold, mais cela devrait aussi être très intéressant.