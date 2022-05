Windows 11 accueillera les widgets tiers dans quelques mois

Les widgets tiers feront bientôt leur apparition dans Windows 11. Les apps Win32 et PWA seront supportées.

Les widgets de Windows 11 pourraient devenir bien plus utiles dans les mois à venir. En effet, Microsoft a révélé durant sa conférence Build dédiée aux développeurs que le système d’exploitation commencera à prendre charge les widgets pour les applications tierces plus tard dans l’année. Les développeurs pourront donc créer des widgets pour leurs apps Win32 et les progressive web apps (PWA) en utilisant la plate-forme de Microsoft Adaptive Cards.

Les widgets tiers feront bientôt leur apparition dans Windows 11

“Nous sommes portés par les nombreux retours de nos utilisateurs concernant les widgets. Les gens apprécient d’avoir un accès rapide au contenu le plus important pour eux d’une manière très fluide sans perturber leurs actions”, déclarait Panos Panay, directeur produit de Microsoft pour Windows et les appareils.

Microsoft avait réintégré les widgets, lesquels étaient apparus dans Windows 7, lorsque la firme de Redmond avait lancé Windows 11 l’année dernière. Cela étant dit, ces widgets étaient coincés derrière un bouton dédié. Et même sans ça, il s’avère que ces widgets n’étaient pas vraiment très utiles au quotidien.

Les apps Win32 et PWA seront supportées

Le fait d’ouvrir ainsi les widgets aux développeurs tiers pour que ceux-ci puissent permettre de visualiser des informations que Microsoft ne prend pas en charge pourrait être très intéressant. Il devient ainsi possible, par exemple, de visualiser son fil Twitter ou ses messages WhatsApp dans un simple widget.

Le géant américain avait mis fin aux widgets (gadgets) dans Windows 7 pour plusieurs raisons, notamment parce que ceux-ci pouvaient être utilisés à de mauvaises fins. Microsoft n’a pas encore donné trop de détails concernant la manière dont ces widgets tiers fonctionneront dans Windows 11, mais il y a de fortes chances que la firme de Redmond mettra en place des garde-fous pour éviter ces mauvais comportements.