Windows 11 2022 est disponible, mais devriez-vous l’installer ?

Windows 11 2022 commence à arriver sur les ordinateurs. Mais en quoi cette version est-elle intéressante ? Faut-il se précipiter pour l'installer ? Explication.

Avez-vous conscience que cela fait pratiquement un an que Windows 11 est disponible ? À ce moment-là, on s’étonnait que Microsoft aille si vite en besogne. Pourtant, Windows 11 s’est révélé être une formule qui redéfinit parfaitement la firme de Redmond. Ce qui n’empêche pas quelques frustrations de temps à autre. Aujourd’hui, le géant américain commence à déployer la mise à jour Windows 11 2022, première révision majeure, qui améliore la sécurité, l’accessibilité et apporte certaines améliorations pour le jeu vidéo. Et cette version vous permettra d’avoir les futures mises à jour plus rapidement.

Direction Windows Update dans les Paramètres et regardez si votre ordinateur est éligible. Comme toujours, Microsoft explique prendre une approche “mesurée et par vague”, ce qui signifie qu’il est possible que vous ne voyiez pas encore ladite mise à jour. L’entreprise explique aussi qu’il peut y avoir des conflits sur votre système qui empêchent d’avoir droit à cette version. Cela vaut pour Windows 11 et Windows 10 d’ailleurs, bien que pour ce dernier, il est possible d’utiliser l’app PC Health Check pour s’assurer de l’éventuelle compatibilité.

Quid des mises à jour plus rapides ?

Panos Panay, directeur produit chez Microsoft, déclarait en février que l’entreprise cherchait à proposer une “innovation continue” et des mises à jour Windows 11 plus fréquentes en dehors de la version annuelle. Cela commence avec la version 2022. L’entreprise a “réduit significativement” la taille des mises à jour (environ 450 Mo), ainsi que la durée d’installation, comme l’expliquait John Cable, responsable du service et de la livraison de Windows.

La mise à jour Windows 11 2022 sera aussi davantage consciente de l’environnement, vous permettant de planifier les installations pour les moments où votre fournisseur repose sur des énergies propres. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible partout, et Microsoft doit encore détailler comment il peut détecter cela, mais, en théorie, c’est un bon moyen de limiter les émissions carbone.

Mais où sont donc les nouvelles fonctionnalités ?

Au premier regard, il sera difficile de savoir si vous avez la dernière version. Aucun changement majeur dans l’interface, mais Microsoft explique qu’il ajoutera les onglets dans l’explorateur de fichiers en octobre. J’utilise une version anticipée de cette fonctionnalité et cela permet vraiment de réduire le bazar dans les fenêtres quand on gère des transferts de fichiers. Il est évidemment possible de conserver le fonctionnement actuel.

Vous pourrez aussi modifier le Menu Démarrer en ajoutant davantage d’apps épinglées ou de recommandations. De plus, Microsoft ajoute l’éditeur vidéo Clipchamp, une grosse amélioration par rapport à l’outil existant.

Tout comme l’expérience améliorée Windows Update, la vaste majorité des nouvelles fonctionnalités de la version 2022 est à retrouver sous le capot. Parmi celles-ci, de nombreuses améliorations dans l’accessibilité, le sous-titrage en temps réel au niveau du système, une voix naturelle pour le lecteur d’écran Narrateur ainsi qu’un aperçu des commandes vocales améliorées.

Microsoft pousse aussi pour rendre ses produits, hardware comme software, plus accessibles. Cela inclut le lancement du Surface Adaptive Kit, la possibilité de définir un Disability Answer Desk et l’annonce d’un engagement de cinq ans pour réduire le fossé du handicap. Ces fonctionnalités qui font leur apparition dans la mise à jour de Windows 11 sont pilotées par l’équipe Windows Accessibility.

La nouvelle expérience Focus Sessions, par exemple, est supervisée par Alexis Kane, cheffe de projet atteinte de TDAH. Elle a constaté que les notifications lui donnaient davantage d’anxiété et perturbaient son travail, elle a donc aidé à mettre au point un mode de concentration sans désactiver entièrement les notifications. Les Focus Sessions réduisent les perturbations de ces alertes ainsi que les badges de la Barre des tâches et vous permettent quantifier la durée de votre travail avec l’app horloge.

Une meilleure expérience de jeu vidéo

Dites adieu à la Xbox Game Bar et bonjour à la Windows Controller Bar. Désormais, lorsque vous appuyez sur le bouton Xbox sur une manette Xbox, vous verrez une fenêtre vous permettant de revenir à un jeu récent ou un launcher. Mieux encore, vous pourrez profiter de vos jeux avec moins de latence, l’Auto HDR et le VRR en mode fenêtré. Par le passé, ces fonctionnalités n’étaient disponibles que sur un jeu en plein écran.

Il y a aussi une meilleure prise en charge du HDR. Une nouvelle app de calibration vous permettra d’affiner précisément les couleurs et les niveaux de luminosité de vos écrans HDR Et le support de l’Auto HDR est aussi étendu, ce qui permet de profiter du HDR sur des jeux qui ne le font pas nativement.

Autres fonctionnalités

Outre les onglets dans l’explorateur de fichiers, Microsoft a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités qui arrivent en octobre :