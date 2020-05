Si les écrans pliables sont effectivement une réalité aujourd'hui, la technologie est encore très jeune. Trop jeune peut-être. Les systèmes d'exploitation et développeurs tiers ne sont pas encore prêts. Mais Microsoft a bien l'intention de faire ce qu'il faut.

Microsoft n’est pas totalement convaincu par les appareils dotés d’un écran pliable. Ceci parce que, comme vous le savez peut-être, la firme de Redmond a préféré annoncer des appareils à double écran comme le smartphone Surface Duo et la tablette Surface Neo. Cela étant dit, il se pourrait que la sortie de ces appareils pas comme les autres soit repoussée, la cible prioritaire de Windows 10X ayant changé.

Windows 10X se concentrera dans un premier temps sur les appareils dotés d’un seul écran

Selon un post publié sur le site de Microsoft, le géant américain révèle qu’il concentrait désormais toute l’attention de ses équipes de développement de Windows 10X sur les appareils dotés d’un seul et unique écran : “Avec Windows 10X, nous avons mis la flexibilité au centre de tout et cette flexibilité nous a permis de changer notre cible principale vers les appareils Windows 10x à un seul écran, des appareils qui pourront utiliser toute la puissance du cloud pour aider nos utilisateurs à travailler, à apprendre et à jouer de nombreuses manières différentes.”

Le double écran n’est pas abandonné mais repoussé

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Windows 10X est une version dérivée de Windows 10 pensée et conçue pour les appareils mobiles équipés de deux écrans, smartphones comme tablettes. Le mois dernier, un rapport indiquait que Microsoft pourrait d’abord se concentrer sur les appareils dotés d’un seul et unique écran – qu’il soit pliable ou non – et aujourd’hui, à en juger par cette publication officielle, il semblerait que ces rumeurs étaient avérées. Cela ne signifie évidemment pas que le géant abandonne son travail sur les appareils à double écran mais plutôt que ceux-ci n’arriveront que plus tard. “Les appareils à un seul écran seront la première expression de Windows 10X que nous proposeront à nos utilisateurs et nous continuerons d’attendre le parfait moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour proposer nos appareils à double écran sur le marché.”