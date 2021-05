Windows 10X : Microsoft aurait mis fin au développement de cet OS

Avec la grande variété d’appareils électroniques existant aujourd’hui, il est très difficile d’imaginer qu’un seul et même système d’exploitation puisse convenir. Apple, par exemple, a séparé ces différents mondes – avec macOS, iOS, iPadOS, watchOS et tvOS -. Google dispose de Chrome OS et Wear OS. Microsoft a aussi voulu adapter son Windows. Notamment avec Windows 10X.

Microsoft aurait décidé d’annuler le développement de Windows 10X

Windows 10 est la dernière version majeure en date du système d’exploitation de la firme de Redmond mais depuis quelques années, le géant américain travaille sur des variantes. L’une d’entre elles est baptisée Windows 10X. Elle fut à l’origine pensée pour les appareils pliables, comme le Surface Neo. Cependant, la situation a changé assez rapidement, Microsoft voulant alors que son Windows 10X se concentre, dans un premier temps tout du moins, sur les appareils dotés d’un seul et unique écran.

Les ressources seraient désormais allouées à l’interface Sun Valley de Windows 10

La sortie de Windows 10X a déjà été repoussée plusieurs fois mais aujourd’hui, selon un rapport provenant de Petri, il est possible que cette sortie n’est même jamais lieu. Le rapport affirme que, selon plusieurs sources, Windows 10X ne verrait pas le jour en 2021, ce qui était la date attendue aux dernières nouvelles.

Il est même possible que Windows 10X ne soit jamais lancé. Microsoft aurait réattribué ses ressources à Windows 10, et ce serait donc ce dernier qui serait amélioré pour pouvoir s’adapter aux différents appareils plutôt que de passer par des variantes distinctes. Ces ressources travailleraient désormais sur la nouvelle interface “Sun Valley”, laquelle est attendue pour le second semestre 2021.

Difficile de savoir précisément pourquoi Microsoft aurait ainsi annulé Windows 10X mais nous avons déjà eu l’occasion de voir certaines variantes de Windows connaître un destin assez tragique. Ce fut le cas de Windows RT. Se concentrer sur la version principale de Windows n’est peut-être pas une mauvaise idée, effectivement. À suivre !