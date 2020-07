Windows 10 : une prochaine mise à jour va encore changer le Menu Démarrer

Windows a beaucoup évolué ces dernières années, gagnant en fonctionnalités, en peaufinant et renforçant certaines, en modifiant d'autres. Dans Windows 10, le Menu Démarrer semble poser quelques soucis. ll va encore changer.

Depuis que Microsoft a introduit Windows 95 en 1995 – c’était il y a environ 25 ans -, le Menu Démarrer est devenu, en quelque sorte, la marque de fabrique du système d’exploitation. Celui-ci renferme nombre de raccourcis vers des applications ou des paramètres système, etc. Avec les années, son design a beaucoup évolué. Trop changé peut-être même selon certains dans Windows 10. Et il y en aura bientôt un nouveau.

Un nouveau Menu Démarrer arrivera bientôt sur Windows 10

En effet, selon un communiqué de Microsoft, un nouveau Menu Démarrer fera son apparition dans une future mise à jour laquelle a déjà été proposée aux Windows Insiders : “Nous allons rafraîchir encore le Menu Démarrer avec un design simplifié qui vient supprimer les blocs de couleur unie derrière les logos dans la liste d’applications et appliquer un fond uniforme, partiellement transparent aux tuiles.”

Des changements purement esthétiques cette fois

Et d’ajouter : “Ce design créer un magnifique présentoir pour vos applications, tout particulièrement pour les icônes Fluent Design de Office et Microsoft Edge ainsi que celles, redessinées, des applications natives que sont Calculatrice, Mail et Calendrier, que nous avons commencé à déployer cette année.” À en juger par ce que nous pouvons voir dans les différentes captures d’écran, y compris celle ci-dessus, il faut reconnaître que le résultat est bien plus homogène et moderne.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le nouveau Menu Démarrer restera très similaire à l’existant. Vous n’aurez donc pas à vous refamiliariser avec cet incontournable de Windows.