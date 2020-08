Windows 10 : un bug dans la dernière mise à jour pourrait détruire votre SSD

Les mises à jour logicielles sont souvent un bon point pour l'utilisateur, venant tantôt ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs ou autres failles et parfois optimiser l'ensemble. Mais il peut arriver qu'elles apportent de nouveaux bugs.

Les mises à jour sont censées être de bonnes choses dans la mesure où elles apportent des améliorations, de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs. Cela étant dit, les dernières mises à jour proposées par Microsoft pour Windows 10 introduisent malheureusement leur lot de bugs, souvent plus nombreux qu’elles ne corrigent de problèmes. Et la dernière mise à jour en date contiendrait un bug qui pourrait détruire, lentement mais sûrement, votre SSD.

Un bug de Windows 10 fait défragmenter le SSD à chaque démarrage

En effet, selon un rapport de Bleeping Computer, il semblerait que la dernière mise à jour en date de Windows 10 contienne un bug dans l’outil “Défragmenter et optimiser les lecteurs“. Résultat de l’opération, Windows 10 ne serait plus en mesure d’enregistrer la dernière fois que votre disque a effectivement été défragmenté. En conséquence, à chaque nouveau démarrage de la machine, Windows va tenter de défragmenter votre SSD.

Ce qui pourrait avoir de graves conséquence sur ce dernier

Si le SSD a certes l’avantage de durer plus longtemps qu’un HDD parce qu’il ne dispose d’aucune pièce mobile, il n’est pas non plus censé être défragmenté aussi souvent. De fait, selon la fréquence à laquelle vous démarrez/redémarrez votre PC, le SSD pourrait se retrouver défragmenter plusieurs fois par jour. Ce qui, à la longue, altèrera ses capacités et finira par l’endommager irrémédiablement. Ce que vous ne voulez bien évidemment pas !

Microsoft est au courant de ce bug et a déjà déclaré travailler sur un correctif. Un nouveau patch a d’ailleurs déjà été proposée aux Insiders. Espérons qu’il corrige le souci et qu’il puisse être proposé au grand public très rapidement. D’ici là, nous ne saurions que trop vous recommander de désactiver la défragmentation automatique tant que le bug en question n’est pas corrigé. Vous éviterez ainsi de traumatiser votre SSD et vous gagnerez du temps au démarrage de votre machine.