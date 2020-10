Windows 10 tourne désormais sur les Chromebook grâce à Parallels

Les ordinateurs fonctionnant sous Chrome OS sont des machines très intéressantes à bien des égards. Encore faut-il ne pas avoir de besoins trop évolués dans la mesure où ces appareils sont assez limités en termes de performances et de compatibilité.

Le système d’exploitation Chrome OS de Google est un OS relativement léger, parfait pour effectuer des tâches relativement peu évoluées mais dès lors que l’on a besoin d’applications ou d’outils tant soit peu puissants qui ne sont disponibles que sur des systèmes d’exploitation comme Windows, on se retrouve dans une impasse. Plutôt que d’acheter une autre machine, pourquoi ne pas s’en remettre au pur logiciel ? Via la virtualisation, par exemple, avec Parallels.

Parallels arrive enfin sur Chromebook

Nous savions que Parallels travaillaient à rendre disponible son logiciel de virtualisation sur Chrome OS. Aujourd’hui, les équipes annoncent que c’est enfin le cas. Parallels est désormais disponible sur les Chromebook. Cela signifie que les utilisateurs disposant d’un Chrombeook et qui ont besoin de faire tourner Windows peuvent désormais le faire. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Parallels est un logiciel très populaire, notamment auprès des utilisateurs de Mac dans la mesure où ce dernier permet de faire fonctionner Windows, et ses applications, sur les ordinateurs Mac.

Contrairement à d’autres solutions qui reposent sur un dual boot, Parallels fonctionne comme une application classique, tournant donc dans le système d’exploitation natif de la machine. Autrement dit, il est possible de passer d’un système à l’autre, d’une application à l’autre comme vous le feriez avec des applications d’un même OS. Et c’est très, très pratique au quotidien pour celles et ceux qui en éprouvent le besoin.

mais uniquement sur les machines Enterprise pour le moment

Cela étant dit, il convient de préciser que, pour l’heure, Parallels Desktop pour Chromebook n’est disponible que pour les machines gérées par un compte Enterprise. Les autres utilisateurs, le grand public donc, devront prendre leur mal en patience. Espérons qu’une version non-Enterprise verra bientôt le jour. Qui plus est, il faut aussi noter que Parallels n’offre que le logiciel permettant de faire tourner Windows. Il vous faudra une copie et une licence valides de Windows pour finaliser l’installation comme il se doit. Parallels Destkop for Chromebook Enterprise est proposé au tarif de 70$ par utilisateur, licence de Windows 10 non comprise.