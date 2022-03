Windows 10 sur Mac : comment configurer le système gratuitement

Il est possible d'utiliser Windows 10 sur une machine macOS (avec puce Intel). Voici comment faire.

Même si vous êtes pleinement satisfait de votre MacBook Pro, il y a toujours quelque chose que Windows peut offrir là où macOS pêche, qu’il s’agisse d’un logiciel, d’un jeu ou d’une fonctionnalité quelconque. Et vous ne le savez peut-être pas, mais si vous n’avez chez vous qu’un ordinateur Apple, il est tout de même possible d’y faire tourner Windows 10.

Pour peu que vous ayez un Mac Intel avec suffisamment de stockage et le bon fichier ISO de Windows 10 – qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site Windows -, vous pouvez installer Windows 10 sur votre ordinateur Apple en moins d’une heure. Une fois fait, quand vous allumez votre Mac, vous pouvez choisir de démarrer Windows 10 ou macOS. Voici comment procéder.

Ce qu’il faut avant de démarrer

Pour faire tourner Windows sur votre ordinateur Mac, voici ce qu’il vous faut :

Un Mac Intel (si votre ordinateur est dans cette liste, ce n’est pas possible).

64 Go d’espace disque sur le disque de démarrage.

Une alimentation secteur.

Si vous n’êtes pas sûr que votre ordinateur est équipé d’une puce Intel, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche de l’écran et allez dans À propos de ce Mac. Si vous le mot Processeur suivi du nom d’un processeur Intel, vous avez un Mac Intel.

Avant de commencer, mieux vaut aussi faire une sauvegarde de votre machine, au cas où quelque chose se passerait mal.

1. Télécharger le fichier ISO de Windows 10

Windows 11 n’est actuellement pas compatible avec l’Assistant Boot Camp sur macOS. Il vous faudra donc télécharger Windows 10. Vous pouvez télécharger une image disque gratuitement de Windows 10 depuis le site officiel de Windows.

Sur votre Mac, allez sur la page de téléchargement de Windows. Cliquez sur Sélectionner une édition et choisissez Windows 10 (multi-edition ISO). Cliquez sur Confirmer et patientez. Une fois terminé, choisissez la langue et cliquez sur Confirmer. Enfin, cliquez sur 64-bit Télécharger.

Le fichier ISO de Windows 10 fait environ 6 Go. Selon votre débit, cela peut prendre un certain temps. Une fois le fichier téléchargé, laissez-le dans le dossier Téléchargements et passez à l’étape suivante.

2. Lancer l’Assistant Boot Camp

Le logiciel que vous allez utiliser pour faire tourner Windows 10 sur votre Mac s’appelle Assistant Boot Camp, il est installé de base sur votre Mac. Il a été conçu spécifiquement pour installer Windows sur votre machine et le processus est très simple.

Lancez l’Assistant Boot Camp sur votre Mac et cliquez sur Continuer. Cliquez sur Choisir un ISO Windows 10 et sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé dans l’étape précédente. Déplacez le curseur pour définir la taille de votre partition Windows (42 Go étant le minimum). Cliquez sur Installer et attendez environ 10 minutes pour la création de la partition.

Une fois la partition Windows créée, votre ordinateur va redémarrer.

3. Installer Windows sur le Mac

Votre ordinateur va démarrer, mais au lieu de vous afficher le logo Apple auquel vous êtes habitué(e), vous devriez voir le logo Windows apparaître.

Réalisez l’installation de Windows. Entrez une clef produit si vous en avez une.

Même sans clef, vous pourrez accéder à Windows sur votre Mac, pas de panique. L’installation peut prendre de longues minutes.

4. Configurer Windows sur Mac

Votre Mac va redémarrer, mais cette fois, le système vous demandera de configurer Windows, comme vous le feriez sur un ordinateur Windows. Vous pouvez utiliser Cortana et votre voix pour finaliser l’installation, mais vous pouvez aussi utiliser le clavier, la souris et le trackpad.

Choisissez votre langue, la disposition du clavier, le Wi-Fi et le reste. Si vous avez un compte Windows, connectez-vous. Windows va démarrer sur votre Mac. Il vous sera demandé de créer un mot de passe et/ou un code PIN pour entrer sur votre ordinateur. Faites-le.

5. Installer Boot Camp sur Windows

Enfin, il faut installer et mettre à jour Boot Camp sur Windows. Cela permettra de procéder à des modifications diverses sur la partition ou corriger certains problèmes quand vous êtes sous Windows. Lorsque vous accédez à Windows pour la première fois, vous devriez recevoir une notification pour installer Boot Camp. Cela prend quelques minutes, et c’est la dernière chose à faire avant de pouvoir utiliser Windows sans souci.

6. Utiliser Windows sur Mac

Vous pouvez utiliser Windows comme vous le voulez. Comme vous le feriez avec un ordinateur Windows. Tout est disponible normalement.

7. Passer de Windows à Mac

Si vous voulez revenir sur macOS depuis Windows, faites la chose suivante :

Redémarrez votre ordinateur. Dès que l’écran devient noir, restez appuyé sur la touche Option pendant 5 secondes. À l’écran, vous aurez alors l’option de démarrer sur macOS ou Windows. Choisissez la partition à lancer.

Utilisez ce raccourci clavier pour passer d’une partition à l’autre.