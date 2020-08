Windows 10 peut faire tourner des applications de votre smartphone Samsung

Microsoft a encore de nombreuses idées pour enrichir son système d'exploitation Windows. Nouvel exemple aujourd'hui avec la mise à jour de Your Phone qui permet de profiter des applications de son téléphone Samsung directement dans Windows 10.

Vous pourrez bientôt avoir accès aux applications de votre smartphone directement sur votre PC. Pour peu que vous ayez le bon téléphone, évidemment. Microsoft vient en effet de déployer une nouvelle version de l’application Your Phone pour Windows 10. Celle-ci permet notamment de lancer des applications mobiles sur votre ordinateur, comme promis lorsque Samsung avait révélé son Galaxy Note 20. Vous n’aurez plus à vous lever pour aller chercher votre smartphone pour répondre à un message ou commander à manger.

Windows 10 peut faire tourner les applications mobiles très simplement

Avec cette fonctionnalité, les applications se lancent même dans des fenêtres séparées pour permettre le multitâche et vous pouvez même en ajouter directement dans le menu Démarrer ou la Barre de tâches si vous les utilisez régulièrement. Vous pouvez aussi utiliser la souris, le clavier ou le tactile pour interagir avec les interfaces des applications.

Comme indiqué il y a quelque temps, la fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les appareils. Tout d’abord, il vous faudra disposer de la dernière version en date de l’application Your Phone sur votre PC Windows 10 ainsi que d’un smartphone avec la dernière version de Link to Windows. Actuellement, cela signifie (uniquement) un smartphone Samsung sous Android 9.0 Pie ou ultérieur. L’ordinateur et le téléphone doivent aussi se trouver sur le même réseau Wi-Fi.

Pour peu que vous ayez un smartphone compatible (Samsung)

Malgré ces contraintes, cela reste un grand pas en avant en ce qui concerne le mirroring de l’écran du téléphone. Bien plus simple que de tout gérer dans une seule fenêtre, bien plus rapide pour lancer simplement votre application favorite. Certes, cette expérience n’est pas à la hauteur de celle imaginée par Microsoft avec Continuum mais c’est certainement ce qui s’en rapproche le plus aujourd’hui.