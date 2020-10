Windows 10 : Microsoft force l’installation des web apps Office

Avec les dernières générations de Windows, Microsoft propose des mises à jour plus ou moins forcées. Celles-ci contiennent notamment des applications. C'est le cas aujourd'hui pour les web apps de sa suite bureautique Office.

On comprend tout à fait que Microsoft aimerait que les utilisateurs de ses applications Office soient toujours plus nombreux. C’est l’objectif vers lequel tendent tous les éditeurs de logiciels. Mais de là à forcer l’installation sur les appareils ? C’est une limite à ne pas dépasser, une initiative très difficile, voire impossible à faire accepter aux utilisateurs et c’est précisément ce que fait Microsoft via sa dernière mise à jour en date de Windows 10. Selon de nombreux rapports, après un redémarrage, les web app Office se sont retrouvées installées automatiquement.

Microsoft force l’installation de raccourcis vers les apps Office via une mise à jour

Et comme si cela ne suffisait pas, il s’agit là ni plus ni moins que d’une publicité invasive, sur votre machine directement, et sans votre permission. En effet, les applications ainsi installées par Microsoft ne sont évidemment pas les versions complètes de Office, et elles ne sont pas gratuites. Si elles l’étaient, cette initiative, invasive soit-elle, pourrait être bien accueillie. Mais ce ne sont que des raccourcis vers les versions web d’Office que les utilisateurs peuvent trouver eux-mêmes, de toute façon. Autrement dit, c’est comme si le géant de Redmond utilisait le menu démarrer comme plate-forme de publicité.

Une initiative publicitaire qui pourrait mal passer

À noter : cela ne semble pas survenir auprès des utilisateurs qui sont inscrits au programme Microsoft Windows Insider mais seulement aux non Insiders. Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, la firme américaine ayant été très sollicitée par les media spécialisés. Nul ne sait non plus si cette pratique persistera. Une chose est sûre, cela ne devrait pas plaire si d’aventure Microsoft venait à en abuser.

Microsoft a toujours eu des difficultés à caler sa gestion des mises à jour, système ou non. Version après version, la firme de Redmond a testé des choses, on ne peut lui reprocher. Mais si elle devait s’aventurer sur cette pente glissante, le retour de bâton risquerait de faire assez mal. À suivre !