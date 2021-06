Windows 10 : comment désactiver l’écran de login

Si vous n'éprouvez pas le besoin d'utiliser l'écran de login sur Windows 10, sachez qu'il est possible de le désactiver. Voici comment procéder.

Avoir un écran de login sur son ordinateur est aujourd’hui très commun, que vous utilisiez un Mac ou un PC Windows. Cela étant dit, un écran de login peut être assez frustrant au quotidien dans la mesure où cela vient ajouter une étape supplémentaire avant de pouvoir effectivement utiliser son ordinateur. Il est possible de supprimer cette étape.

Évidemment, une mesure de sécurité comme l’écran de login est une bonne chose, particulièrement utile et même recommandée, voire obligatoire, si vous l’ordinateur est partagé, que ce soit dans une structure publique ou non, que ce soit à l’école, à la maison ou autre. La situation est par contre très différente si vous êtes le seul à utiliser la machine. Cela devient presque parfaitement inutile.

Compte local contre compte Microsoft

Avant de procéder, il convient d’identifier quel genre de compte utilise votre ordinateur. Sur Windows, il en existe deux sortes : le compte local et le compte Microsoft.

Un compte local, c’est typiquement le compte admin pour votre ordinateur. Dans un sens, vous pouvez voir ce compte comme un compte plus sécurisé dans la mesure où son mot de passe ne fonctionne que sur cette machine et nulle part ailleurs. Vos préférences et paramètres sont par ailleurs stockées localement sur la machine et vous n’avez pas besoin d’un accès à internet pour vous connecter sur votre ordinateur.

Un compte Microsoft, d’un autre côté, est comme un compte universel. Si vous utilisez d’autres produits Microsoft comme Office 365, Hotmail, Outlook, etc, vous utiliserez ce même compte pour vous connecter sur votre ordinateur. L’avantage, c’est que cela permettra de synchroniser tous les détails de votre compte entre ces différents services. L’inconvénient, par contre, c’est que, en théorie, si votre compte Microsoft est compromis, un hacker pourrait techniquement s’authentifier aussi sur votre ordinateur.

Désactiver l’écran de login pour un compte local

Méthode 1

Appuyez sur la touche Windows + R. Tapez netplwiz. Sélectionnez le compte utilisateur pour lequel vous souhaitez désactiver l’écran de login Désactivez la case qui dit “Les utilisateurs doivent entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur”. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe associé et cliquez sur OK. Si vous n’avez jamais eu de mot de passe défini, cliquez sur OK.

Méthode 2

Allez dans les Paramètres Sélectionnez Comptes. Cliquez sur les options d’authentification. Sous “Demandez l’authentification”, sélectionnez “Jamais”

Désactiver l’écran de login pour un compte Microsoft

Pour éviter que votre ordinateur ne vous demande votre compte Microsoft, il faut tout d’abord convertir votre compte Microsoft en un compte local.