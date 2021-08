Windows 10 : comment créer une clef USB bootable

Avoir sous la main une clef USB bootable avec Windows peut être très pratique en cas de problème avec son ordinateur. Voici comment la créer.

Dépanner un PC n’est jamais plaisant, mais c’est quelque chose que vous pouvez faire tranquillement chez vous. En plus des problèmes les plus communs, il y a autre chose que vous pouvez avoir toujours avec vous : une clef USB bootable. La première fois que l’on entend parler d’USB bootable, il y a de quoi paniquer. C’est normal, et pourtant, l’opération ne requiert que quelques clics et une bonne connexion Internet. Suivez le guide.

Créer une clef USB bootable Windows 10 est quelque chose à faire absolument si vous avez un ordinateur sous Windows. Cela peut vous faire gagner du temps et éviter de vous arracher les cheveux si vous devez réinstaller Windows. Et si vous mettez sur pied un PC gamer, c’est l’une des dernières choses à faire pour finaliser le processus. Il est par ailleurs possible de créer une clef bootable avec Windows 11, pour tester la future version avant son lancement officiel.

En plus d’une clef USB vide de 8 Go et d’un PC sous Windows, il vous faudra environ 30 minutes de temps libre, et peut-être davantage selon le débit de votre connexion.

Pour les curieux, il est possible d’utiliser un Mac pour créer le disque USB bootable mais le processus est un peu plus complexe, il faut être familier avec le Terminal et les lignes de commande. Ce n’est pas une opération recommandée pour l’utilisateur moyen. Depuis un ordinateur sous Windows, c’est bien plus simple.

Utiliser l’outil de création media de Microsoft

Microsoft dispose d’un outil dédié que vous pouvez utiliser pour télécharger l’image système de Windows 10 (le fichier ISO) et créer votre disque bootable.

Rendez-vous sur cette page, sélectionnez Create Windows Installation Media et cliquez sur Download tool now. Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier nommé MediaCreationToolxxxx por le lancer. Le fichier est localisé dans le dossier des Téléchargements. Lorsque le programme s’ouvre, acceptez les conditions d’utilisation de Microsoft puis sélectionnez Create installation media (USB flash drive, DVD or ISO file) for another PC, et cliquez sur Next. On vous demande alors la langue, l’édition et l’architecture que vous souhaitez mettre en place. Par défaut, l’outil vous propose les meilleures options pour le PC sur lequel vous créez le disque bootable. Vous pouvez changer à loisir selon vos besoins. Cliquez sur Next lorsque les options sont bonnes, laissez USB flash drive sélectionné et branchez votre clef USB sur l’ordinateur puis cliquez sur Next. Enfin, sélectionnez le disque USB dans la liste. Si vous en avez plusieurs connectés, assurez-vous de prendre le bon dans la mesure où l’opération efface tout ce qu’il y a dessus. Une fois certain(e) de votre choix, cliquez sur Next.

À partir de là, Microsoft s’occupe de tout. Vous pouvez vaquer à vos occupations, le processus prend environ 30 minutes, selon votre connexion.

Une fois terminé, cliquez sur Finish et retirer le disque USB de votre ordinateur. Désormais, si vous avez besoin d’installer ou réinstaller Windows, il suffira de brancher le disque USB sur l’ordinateur et de le redémarrer. Votre machine devrait alors démarrer sur la clef USB et vous proposer l’option d’installer Windows.

Si cela ne se fait pas automatiquement, il faut redémarrer dans le BIOS – normalement, en appuyant sur Esc, F2 ou une touche similaire pendant le démarrage – et modifier le disque de démarrage ou “bootmenu” pour le mettre sur flash drive. Selon les machines, la procédure peut être différente. Lorsque vous démarrez l’ordinateur, une petite ligne indique sur quelle touche appuyer pour entrer dans le BIOS. Si vous ne la voyez pas, faites une recherche sur le web ou dans le manuel de votre ordinateur.