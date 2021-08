Windjammers 2 annoncé sur PS5 et PS4 avec une bêta ouverte

La suite de la légende du jeu d'arcade Windjammers sortira sur les consoles PlayStation.

Prévu dans le courant de l’année sur Nintendo Switch, Google Stadia et PC après plusieurs reports, Windjammers 2 est également attendu sur PS5 et PS4. Le jeu de frisbee développé par Dotemu, nouvelle filiale de Focus Home Interactive, dispose d’un gameplay exigeant et rythmé qui demande de la pratique, mais terriblement jouissif une fois la prise en main maîtrisée, avec des animations 2D dessinées à la main d’une fluidité exemplaire. Un spectacle de tous les instants pour les fans du “sport le plus cool de tous les temps”. Aussi passionnant à regarder qu’à jouer.

La bêta ouverte de Windjammers 2 a débuté

Disponible jusqu’au 22 août prochain, elle permet aux joueurs PS5 et PS4 de jouer les uns contre les autres, tandis que les aficionados de Steam sur PC lutteront entre eux pour bien figurer dans leur propre ligue : “Les athlètes peuvent s’affronter en match classé en ligne sur une plage de sable fin, un stade en ébullition, un anneau dangereux ou encore un rooftop équipé de bumpers qui dévient les projectiles.”

Steve Miller (combattant très agile et recommandé pour les débutants), Biaggi (combattant très équilibré), Sophie de Lys (combattante incroyablement rapide) et Gary Scott (combattant qui fait office de tank) sont jouables dans la bêta ouverte de Windjammers 2.