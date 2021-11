Winamp prépare son retour (mais pas comme vous le penseriez)

AudioValley prépare le grand retour de WinAmp, très certainement sous la forme d'une plate-forme de streaming.

À une époque, bien avant l’âge d’or des services de streaming musical, si vous vouliez écouter de la musique sur votre ordinateur, il fallait la télécharger ou l’extraire depuis une source audio quelconque comme un CD. Il fallait aussi avoir sur son ordinateur un logiciel pour la lire. Et à l’époque, Winamp était pratiquement le lecteur de choix pour tout le monde. Un retour semble se préparer.

Aujourd’hui, cependant, avec des plates-formes de streaming comme iTunes, Spotify, Deezer et consort, le besoin d’application dédiée à la lecture de musique a pratiquement totalement disparu, relégué à l’âge des dinosaures, pour certains. Il s’avère pourtant que Winamp prépare son grand retour. Si l’on en croit une annonce officielle de AudioValley, propriétaire et maison-mère de Winamp, les équipes s’activent à le ressusciter.

Très certainement sous la forme d’une plate-forme de streaming

Néanmoins, si vous espériez voir de vos propres yeux un retour en bonne et due forme du lecteur dans sa forme originale, si l’on peut dire, il va falloir vous faire une raison, ce ne sera pas le cas. Si l’on en croit la description donnée sur son site web, “quelque chose de gros se prépare. Nous préparons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement mis à jour, mais totalement repensé. Le nouveau Winamp vous connecte à votre musique où que vous soyez. Il vous rapproche des artistes que vous aimez. Il abrite vos chansons préférées et vos podcasts et stations de radio favoris.”

Autrement dit, il semblerait que AudioValley prépare le renouveau de Winamp en tant que plate-forme de streaming et qu’elle profite donc de la marque et sa renommée pour attirer un maximum d’attention et, par extension, d’utilisateurs. Étant donné la popularité des services de streaming actuels, ce ne serait pas surprenant que ce soit le cas, mais le seul nom WinAmp est-il suffisant pour lui permettre de lutter face aux géants du secteur que sont Spotify et Apple Music ? L’avenir nous le dira.