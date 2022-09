William Friedkin revient dans le monde du cinéma avec The Caine Mutiny Court-Martial

Le réalisateur américain William Friedkin va adapter The Caine Mutiny Court-Martial sur le grand écran.

Kiefer Sutherland jouera le rôle du lieutenant-commandant Queeg dans le film The Caine Mutiny Court-Martial, basé sur le scénario d’une pièce de théâtre vieux de 50 ans, écrit par Herman Wouk à partir de son roman éponyme. La production devrait débuter en janvier prochain et le processus de recrutement pour le casting vient tout juste de commencer. A noter que Annabelle Dunne (Fake Famous, Agnelli, Everything is Copy) et Matthew Parker (Share, Red Velvet, The Last Keepers) sont les producteurs.

Une histoire moderne pour la nouvelle adaptation de The Caine Mutiny Court-Martial

William Friedkin (Rules of Engagement, The Hunted, Killer Joe) assume avoir retouché le script de la pièce de théâtre The Caine Mutiny Court-Martial afin de modernisé l’histoire pour accrocher les spectateurs :

J’ai examiné de nombreux scénarios au cours des dix dernières années, et je n’en ai vu aucun qui me donnait vraiment envie de le faire. Mais j’y ai beaucoup réfléchi, et j’ai pensé que ce pourrait être une œuvre très opportune et importante, tout en étant un grand drame. The Caine Mutiny Court-Martial est l’un des meilleurs drames de cour martiale jamais écrits. La pièce originale a été écrite pour la Seconde Guerre mondiale, et Herman Wouk y a inclus toute la colère refoulée dans ce pays à cause de Pearl Harbor. Je l’ai actualisé pour que ce ne soit plus Pearl Harbor. Je l’ai rendu contemporain, impliquant le golfe d’Ormuz et le détroit d’Ormuz, menant à l’Iran. Il n’y a jamais eu de mutinerie dans la marine américaine. Herman Wouk a pratiquement créé la première et unique mutinerie dans l’armée américaine. Ses dialogues sont terribles, ils vont droit au but. L’histoire se déroule lors d’un procès, mais tout est vraiment conforme aux règles, en termes d’exactitude. Mais il n’y a jamais eu de mutinerie dans l’armée américaine. Il l’a inventée et tout ce qui se passerait autour, en se basant sur les lois qui la couvrent.

William Friedkin va diriger Kiefer Sutherland

Dans une récente entrevue accordée à Deadline, William Friedkin a déclaré qu’il admirait depuis longtemps Kiefer Sutherland et qu’il l’a sollicité pour ce thriller judiciaire tendu.