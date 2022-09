Wild Hearts : un jeu de chasse aux monstres dans un Japon féodal fantastique

Le nouveau rival de Monster Hunter par Electronic Arts, Koei Tecmo et Omega Force.

Développé par le studio japonais Omega Force, Wild Hearts se distingue de la licence Monster Hunter de Capcom par une mécanique appelée Karakuri, décrite comme des mécanismes sophistiqués conçus à partir de technologies ancestrales et oubliées. Celles-ci comprennent des éléments comme des maillets géants fantastiques, des ballistes et des bombes qui peuvent handicaper, étourdir ou endommager des Kemonos, à savoir des bêtes géantes ayant fusionné avec leur environnement. Les joueurs auront également à leur disposition une variété d’armes de poing, dont des épées transformables, des arcs et des flèches, des mousquets et des wagasas (parapluies japonais) pour les aider à abattre des sangliers géants, des singes, des écureuils et autres monstres mutants vivants à Azuma, une contrée imaginaire inspirée du Japon féodal.

Within you lies the power to wield ancient tech capable of taking down ferocious kemono. #PlayWildHearts pic.twitter.com/trl2fEoV1T — WILD HEARTS (@playWildHearts) September 29, 2022

Yosuke Hayashi, vice-président exécutif de Koei Tecmo, a déclaré :

Wild Hearts nous ouvre les portes d’un monde fantastique aussi sauvage que renversant de beauté. Dans Wild Hearts, nous avions pour but de représenter l’évolution, l’hybridation et retranscrire la menace que représentent les kemonos, mais aussi de créer un jeu où le craft serait au cœur de l’expérience. Au fond, nous avons cherché à redéfinir les codes du jeu de chasse aux monstres. Nous avons apporté énormément de soin dans la conception de nos karakuris afin de les intégrer parfaitement aux combats, et nous avons hâte que les joueurs découvrent comment ces puissants mécanismes seront utilisés pour terrasser ces bêtes géantes et progresser dans cet univers.

Un trailer pour Wild Hearts

Publié sous le label EA Originals de l’éditeur américain Electronic Arts, Wild Hearts sortira le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Origin/Steam/Epic Game Store). Le jeu de chasse aux monstres sera doublé en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol.

A noter que Wild Hearts pourra être joué en solo ou à plusieurs – jusqu’à trois joueurs en même temps – et prendra en charge le cross-play sur toutes les plateformes.