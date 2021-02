WhatsApp utilise l’onglet Statut pour informer des modifications autour des données personnelles

WhatsApp est dans une position délicate suite à son annonce de modifications dans le traitement des données personnelles de ses utilisateurs. Il faut réagir, et vite.

Si les applications de messagerie instantanée sont aujourd’hui très populaires, certaines comptant des centaines de millions d’utilisateurs, ces plates-formes ne peuvent pas non plus tout se permettre. Certaines choses ne passent pas et les utilisateurs peuvent décider, du jour au lendemain, d’aller voir ailleurs. C’est peu ou prou la situation actuellement chez WhatsApp. Il convient donc de réagir, et rapidement.

WhatsApp utilise l’onglet Statut pour communiquer

WhatsApp fait actuellement face à une crise d’envergure, la plate-forme perdant semble-t-il des millions d’utilisateurs suite à ses modifications annoncées quant au respect de la vie privée de ses mêmes utilisateurs. Aujourd’hui, il semblerait que l’entreprise ait décidé d’utiliser l’une de ses propres fonctionnalités de son application, en l’occurrence les Statuts, pour aider rassurer ces utilisateurs et clarifier les changements à venir.

quant aux changements annoncés autour du respect de la vie privée des utilisateurs

Selon un porte-parole de WhatsApp : “Il y a eu beaucoup de mauvaises informations et de confusion autour de notre récente mise à jour et nous voulons aider tout le monde à comprendre les faits quant à la manière dont WhatsApp protège la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs. Nous allons donc fournir aux utilisateurs des mises à jour sur le sujet dans l’onglet Statut pour que les gens puissent avoir les informations de la part de WhatsApp directement.”

L’on comprend assez facilement ce que WhatsApp tente ici de faire, en expliquant son objectif via des communications dans l’onglet Statut. La plate-forme espère que les gens prendront ces informations officielles et à la source, si l’on peut dire, plutôt qu’aller lire les choses sur d’autres media. De quoi éviter, effectivement, les distorsions. Difficile cependant de savoir si ceci fera une réelle différence et permettra d’endiguer la fuite des utilisateurs vers la concurrence.

WhatsApp a en tous les cas annoncé qu’il reportait la mise en application des modifications à une date ultérieure et qu’il utiliserait son temps et son énergie d’ici là à rassurer ses utilisateurs. Notamment en leur faisant comprendre que cela ne les concerne pas beaucoup. L’entreprise a déjà rappelé que ces changements ne signifient pas qu’elle pourra lire vos conversations, vérifier vos logs, etc. Ceux-ci concernant essentiellement les conversations avec les entreprises.