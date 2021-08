WhatsApp : une application dédiée à l’iPad serait en développement

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires du moment et pourtant, cela ne l’empêche de souffrir d’un certain nombre de freins. C’est le cas par exemple de son utilisation multi-appareil, assez frustrante, il faut bien le reconnaître. WhatsApp est parfaitement conscient de la situation et travaille à améliorer les choses. Cela pourrait passer par une application indépendante pour iPad.

Il existe aujourd’hui de nombreuses plates-formes de messagerie instantanée qui sont accessibles sur smartphone et sur tablette. Il y a Facebook Messenger, Telegram, LINE, Discord, Skype et bien d’autres. Cependant, l’une des plus connues d’entre toutes, WhatsApp, manque depuis toujours à l’appel. Une situation à laquelle les utilisateurs se sont habitués, certes, mais cela devrait changer d’ici peu.

Il y a en effet de bonnes nouvelles sur ce front. Si l’on en croit un tweet de WABetaInfo, un certain nombre de détails concernant l’application WhatsApp pour iPad auraient été dévoilés. Selon le site souvent bien informé, l’application actuellement en cours de développement pour l’iPad serait une application native. Cela signifie que les utilisateurs n’auraient pas besoin d’ouvrir un navigateur pour accéder à WhatsApp sur leur tablette.

Il s’agirait par ailleurs d’une application autonome, celle-ci pourrait donc fonctionner de manière totalement indépendante de celle de l’iPhone. Ceci contrairement à la méthode actuelle dans laquelle les utilisateurs doivent avoir un smartphone lié à leur application desktop pour pouvoir l’utiliser. En rendant cette application indépendante de l’application pour smartphone, cela devrait rendre WhatsApp bien plus facilement utilisable sur plusieurs appareils à la fois.

Ceci étant dit, WhatsApp pour iPad n’est pas encore disponible. Nous savons simplement que les équipes travaillent sur la fonctionnalité plus globale du multi-appareils, laquelle est liée à l’application iPad, mais impossible de savoir quand, exactement, cette application sera disponible à tout un chacun. D’ici là, patience.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021