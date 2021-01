WhatsApp : un record pour le Nouvel An avec 1,4 milliard d’appels passés

Cela ne choque aujourd'hui plus personne de dire que la messagerie instantanée a remplacé le SMS. Et ceci se vérifie chaque année au moment de fêter la Saint Sylvestre. Nouvel exemple avec les chiffres de WhatsApp.

Les plates-formes de messagerie instantanée sont plus populaires que jamais. Et elles sont très nombreuses sur le marché actuellement. Les fêtes de fin d’année, et plus particulièrement la nuit de la Saint Sylvestre, sont l’occasion de réaliser des chiffres impressionnantes. Ceux de WhatsApp donnent le tournis, assurément.

WhatsApp signe une journée record avec la Saint Sylvestre

WhatsApp est l’une des plus grosses plates-formes de messagerie instantanée disponibles actuellement, et elle le montre assez régulièrement. Selon un communiqué publié par Facebook, à qui appartient WhatsApp, pendant la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, plus d’un milliard d’appels audio et vidéo ont été effectués via l’application.

Pour être plus précis, l’entreprise affirme que plus de 1,4 milliard d’appels audio et vidéo ont été effectués ce jour, ce qui permet d’établir un nouveau record sur une seule journée depuis la création de WhatsApp. Facebook affirme par ailleurs qu’il s’agit là d’une augmentation de 50 % par rapport aux chiffres de l’année précédente, ce qui n’est finalement pas très surprenant.

1,4 milliard d’appels audio et vidéo passés

Étant donné la pandémie de Covid-19, la crise sanitaire et les recommandations des gouvernements visant à empêcher les grands rassemblements familiaux pour la Saint Sylvestre, il n’est finalement pas très surprenant que de nombreuses personnes se soient tournées vers le virtuel pour rester proches de leur famille et amis. Et WhatsApp en profite grandement. À l’heure actuelle, la place-forme ne permet les appels audio et vidéo que via la version mobile de WhatsApp.

Cela étant dit, il semblerait qu’une version bêta de WhatsApp soit en préparation et celle-ci permettrait justement de passer des appels audio ou vidéo via la version desktop de la plate-forme. Impossible, pour l’heure, de savoir quand précisément mais voilà qui serait plus qu’appréciable pour celles et ceux qui utilisent majoritairement ce moyen de communication.