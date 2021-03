WhatsApp travaille sur des sauvegardes iCloud chiffrées protégées par mot de passe

On dénombre aujourd’hui bon nombre de services de messagerie instantanée. Et pour exister sur ce marché très concurrentiel, la sécurité, notamment, est un élément crucial, les utilisateurs étant très demandeurs sur ce point, pour protéger leur vie privée, par exemple. WhatsApp le sait et travaille actuellement à améliorer encore la situation.

Sur iOS, WhatsApp sauvegarde les conversations dans le service d’Apple iCloud. C’est une bonne chose dans la mesure où les appareils iOS utilisent iCloud pour synchroniser leurs données. Y compris avec des ordinateurs Mac le cas échéant. Cela étant dit, les sauvegardes stockées sur les serveurs de la firme de Cupertino ne sont pas nécessairement chiffrées.

Cela signifie que, dans l’éventualité où Apple recevrait une demande de la justice, la marque à la pomme pourrait, en théorie, fournir aux autorités vos données WhatsApp. WhatsApp, de son côté, espère pouvoir corriger cela. En effet, selon un article de WABetaInfo, les équipes travaillent sur l’implémentation de sauvegardes iCloud chiffrées protégées par mot de passe.

Ainsi, même dans l’éventualité où Apple recevrait une telle injonction de la justice, la firme de Cupertino serait dans l’incapacité de les fournir, ou tout du moins, cela serait totalement inutile puisque les données seraient chiffrées et seul le propriétaire a le mot de passe pour les déchiffrer. WhatsApp propose déjà un chiffrement de bout en bout des conversations mais pour les sauvegardes, c’est une autre gestion. Cette fonctionnalité viendrait les protéger aussi.

Étant donné que les yeux sont largement braqués sur WhatsApp actuellement suite à sa nouvelle politique d’utilisation des données personnelles justement, c’est une bonne chose de voir arriver ce genre de fonctionnalité. Peut-être cela permettra-t-il de rassurer certains utilisateurs. Pour l’heure, nul ne sait quand cette fonction sera disponible à tous les utilisateurs. Patience.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021