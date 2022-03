WhatsApp travaille à proposer les sondages aux utilisateurs iOS

WhatsApp dévoile une fonctionnalité de sondage dans son application iOS.

Avez-vous déjà tenté de prendre une décision collective dans un groupe de discussion ? L’opération peut rapidement devenir un vrai bazar, a fortiori si les gens avec qui vous tentez de vous mettre d’accord n’arrêtent pas de discuter de choses et d’autres qui n’ont rien à voir avec la question principale. La bonne nouvelle, c’est que si vous utilisez WhatsApp, vous pourrez bientôt créer un sondage en bonne et due forme pour obtenir rapidement et facilement une réponse.

WhatsApp dévoile une fonctionnalité de sondage

C’est en tous les cas ce que nous apprend un rapport de WABetaInfo qui a découvert que WhatsApp travaille actuellement à l’implémentation d’une fonctionnalité de sondage dans son application iOS – on imagine évidemment que Android y aura droit aussi -. Cette dernière permettrait aux membres d’un même groupe de discussion de créer des sondages et de les proposer audit groupe. Les participants pourraient alors voter facilement.

dans son application iOS

Autrement dit, si vous essayez de décider où aller manger ce soir, quel film aller voir, où partir en vacances, créer un sondage permettra d’obtenir aisément des réponses à vos questions. C’est aussi une solution bien plus propre, si l’on peut dire, que des gens qui donnent leur opinion comme ça, un peu n’importe comment. Pour l’heure, on ne sait pas grand-chose d’autre concernant cette fonctionnalité, si ce n’est qu’il s’agit des sondages. Il faudra attendre qu’une phase de test à plus ou moins grande échelle soit lancée avant d’en connaître davantage.

WhatsApp n’est pas le premier à proposer une telle fonctionnalité de sondage sur le marché des applications et services de messagerie instantanée. D’autres plates-formes comme Telegram le permettent depuis très longtemps. En vérité, WhatsApp est même plutôt en retard sur ce point, mais mieux vaut tard que jamais, c’est certain. Espérons maintenant que cette fonction ne tarde pas trop à être disponible à tout un chacun.