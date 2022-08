WhatsApp : tout savoir sur l’archivage des discussions

WhatsApp offre de nombreuses fonctionnalités de gestion de ces messages et autres conversations. L'archivage, par exemple, est très intéressant. Voici comment il fonctionne et comment en profiter.

WhatsApp est l’un des services de messagerie instantanée les plus populaires du moment. Depuis son lancement, la plate-forme n’a cessé d’introduire des fonctionnalités pour proposer une expérience aboutie, fluide et très intuitive. La messagerie est un élément important de nos vies. Il convient de prendre soin de ces conversations. Et chaque service a ses petites astuces. Sur WhatsApp, l’une d’entre elles est assez méconnue, mais pourtant très utile, il s’agit de l’archivage. Pourquoi archiver ? Comment faire ? On vous dit tout.

Qu’est-ce que l’archivage dans WhatsApp ?

Si vous avez déjà utilisé l’archivage dans Gmail ou Instagram, vous êtes déjà familier avec le concept puisque c’est la même chose dans WhatsApp : cela fait disparaître la discussion de la fenêtre principale, sans pour autant la supprimer. Vous pouvez désarchiver et accéder à la conversation à tout moment.

Peuvent être archivés des discussions individuelles comme des discussions de groupe, mais il est impossible d’archiver un seul message, une portion ou un fichier d’une discussion. C’est toute la discussion ou rien.

Que peut-on faire une fois la conversation archivée ?

Une fois la conversation archivée, celle-ci disparaît, on l’a dit, de la vue principale. Si vous recevez des messages dans cette discussion, vous en serez averti(e) et le fil de conversation revient dans la vue principale. Il se retrouve désarchivé automatiquement – sauf si vous définissez un fonctionnement différent via les paramètres -.

Si vous archivez une discussion, l’autre ou les autres personnes ne sont pas averties. Il en va de même lorsque vous supprimez une discussion. Cela signifie aussi qu’il n’y a aucun moyen de savoir si l’un des participants a mis votre discussion dans ses archives. À noter, l’archivage d’une discussion n’affecte pas non plus votre statut en ligne. Si vous êtes en ligne, les conversations archivées seront aussi affichées en ligne.

Où trouver les conversations archivées

Les discussions archivées sont rangées à part. Sur Android, il faut faire défiler l’écran principal jusqu’en bas où vous trouver l’option pour accéder à vos conversations archivées. Sur iPhone, allez sur l’onglet Discussions et vous trouverez les discussions archivées en haut. Sur la version web, cliquez sur l’icône avec les trois points et sélectionnez Archivé dans le menu.

Sur Android, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur la discussion. Ensuite, dans les options qui apparaissent en haut, il faut cliquer sur l’icône Archive. Sur iPhone, il suffit de faire glisser la conversation de la droite vers la gauche puis de tapoter sur Archiver. Sur la version web, en survolant la discussion avec le curseur, il faut aller cliquer sur la flèche vers le bas puis sur Archiver.

Sachez qu’il est aussi possible d’archiver toutes les conversations d’un seul coup. Une option disponible uniquement sur Android et iOS. Sur l’OS de Google, tapotez sur l’icône avec les trois points dans le coin supérieur droit, sélectionnez Paramètres. Tapotez ensuite sur Discussions, puis sur Historique des discussions. Optez enfin pour “Archiver toutes les discussions”. Sur iOS, ouvrez WhatsApp puis allez dans les Paramètres. Tapotez sur Discussions puis sur “Archiver toutes les discussions”.

Pour désarchiver une conversation sur Android, appuyez et maintenez la conversation, puis appuyez sur l’option Désarchiver. Sur iPhone, balayez de droite à gaucher la discussion, puis tapotez sur Désarchiver. Sur la version web, passez votre souris sur la conversation à désarchiver, cliquez sur la flèche vers le bas et Désarchiver.

Archivage ou suppression, quelles différences ?

Supprimer une conversation archivée se fait exactement de la même manière que pour une conversation non archivée.

La fonctionnalité Archiver sert uniquement à masquer les messages de votre liste principale. Vous pouvez désarchiver pour la ramener dans la vue principale. Avec la suppression, par contre, l’opération est permanente. Une fois une discussion supprimée, vous ne pouvez plus la récupérer. Faites attention.