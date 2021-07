WhatsApp teste les messages qui ne peuvent être vus qu’une seule fois

WhatsApp veut aller plus loin encore avec les messages éphémères en proposant des messages visibles une seule et unique fois.

Le respect de la vie privée est un aspect très important ces derniers temps, pour le grand public et donc pour les géants de la tech qui se doivent de mettre en place des mesures dédiées dans leurs produits et services. Sur le marché de la messagerie instantanée, cela prend notamment la forme des messages éphémères. WhatsApp voudrait aller plus loin avec des messages visibles une seule et unique fois.

WhatsApp teste les messages visibles une seule fois

À l’heure actuelle, WhatsApp permet d’envoyer des messages qui disparaissent automatiquement. Ceux-ci sont enfin programmés pour être effacés après un certain temps. Mais cela signifie aussi que, durant cette période, les messages en question peuvent toujours être consultés. Ceci étant dit, l’entreprise voudrait permettre d’envoyer des messages qui ne sont visibles qu’une seule fois.

Pour transmettre des informations vraiment sensibles

Si l’on en croit un rapport de Android Police, la dernière bêta de WhatsApp introduit une fonctionnalité baptisée “view once” (“visualiser une seule fois”). Dans les exemples montrés, il est possible d’envoyer un message, comme une photo, et plutôt que de voir la photo en aperçu, seul le message “Photo” apparaît. Lorsque l’on appuie dessus, un message informe que ce message, la photo en l’occurrence, ne peut être visualisée qu’une seule fois.

Une fois la photo ouverte et vue, et la fenêtre fermée, le message ne sera plus consultable. Cela étant dit, comme Android Police le précise, rien n’empêche l’utilisateur de prendre une capture d’écran ou une photo du contenu. La “preuve” originale, quant à elle, sera bel et bien supprimée de votre appareil. Ce qui pourrait être fort utile dans un certain nombre de situations.

Voilà en tous les cas une fonctionnalité très intéressante, une nouveauté qui pourrait donner une raison aux utilisateurs de passer de Snapchat à WhatsApp. Reste que la politique de respect de la vie privée de WhatsApp est encore très controversée…