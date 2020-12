Nombreux sont les services à démarrer d'abord uniquement en tant qu'applications mobiles avant d'arriver sur le web. C'est particulièrement vrai pour les plates-formes de messagerie...

WhatsApp est un système de messagerie instantanée très abouti, très complet et très populaire. Tout du moins sur ses applications mobiles. Ce qui est assez logique finalement dans la mesure où le service a d’abord démarré uniquement sur ces plates-formes. Mais depuis quelque temps, WhatsApp propose aussi une version web, qui s’enrichit aujourd’hui d’une fonctionnalité désormais basique mais très demandée ces derniers temps.

WhatsApp teste les appels audio et vidéo sur sa version web

WhatsApp permet depuis longtemps de passer des appels audio et vidéo via ses applications mobiles mais une raison inconnue, la fonctionnalité n’avait jamais été portée sur la version web de l’application. Cela étant dit, bonne nouvelle aujourd’hui dans la mesure où, selon WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour le web intègre justement la prise en charge des appels audio et vidéo.

Et si vous êtes curieux de savoir à quoi cela pourrait ressembler, sachez qu’il s’agit, semble-t-il, d’une implémentation directe et fidèle des appels audio et vidéo tels que disponibles sur les applications mobiles. Autrement dit, l’expérience ne devrait pas être différence de ce que vous avez sur smartphone. Pour être tout à fait honnête, on se demande ce qui a bien pu prendre tant de temps à WhatsApp. Cela aurait dû être fait, et disponible, depuis bien longtemps.

Quand sera-t-elle déployée au grand public ?

En effet, la pandémie de Covid-19 a permis l’explosion de la popularité de Zoom. Facebook, à qui appartient WhatsApp, a implémenté quelque chose de similaire dans Messenger, avec les Salons Messenger, il y a quelques mois maintenant. Il était donc logique de penser que WhatsApp souhaite disposer de quelque chose de similaire étant donné l’énorme popularité actuelle de l’application.

Mieux vaut tard que jamais, après tout. Et l’on aura toujours besoin de solution d’appel audio et/ou vidéo. Peut-être que ce retard au démarrage ne portera pas préjudice à la plate-forme. Aucune information cependant concernant la date de déploiement au grand public de cette fonctionnalité. À suivre !