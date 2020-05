WhatsApp teste l’ajout de nouveaux contacts via QR Code

Les applications mobiles évoluent constamment. Corrigeant leurs bugs, peaufinant leur design, gagnant en fonctionnalités. C'est le cas aujourd'hui de WhatsApp qui teste l'ajout de nouveaux contacts via de simples QR Codes. Explication.

Dans la dernière version bêta de WhatsApp, il s’avère que l’entreprise teste une nouvelle fonctionnalité. Plus précisément, un nouveau moyen d’ajouter de nouveaux contacts. Une méthode qui devrait être bien plus simple que le processus actuel. Et celle-ci n’a rien de très nouveau finalement, dans la mesure où nombre d’autres services de ce genre proposent cette option.

WhatsApp teste actuellement le QR Code pour ajouter de nouveaux contacts

Ajouter un nouveau contact en scannant un simple QR Code n’a rien de très nouveau. Mais sur WhatsApp, pour ce faire, il fallait jusqu’à présent entrer le numéro de téléphone dans votre liste de contacts avant de pouvoir entamer une discussion sur WhatsApp. Des applications comme LINE ou WeChat permettent depuis longtemps de scanner un QR Code pour ajouter un contact. Cela permet simplifier le processus, évidemment, mais aussi de renforcer la vie privée puisque dans ces cas-là, vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de la personne que vous ajoutez. Si vous devez la bloquer ou la supprimer dans WhatsApp, l’autre ne pourra vous appeler directement.

Voilà qui devrait simplifier sensiblement le processus

Utiliser des QR Code est aussi plus efficace et plus rapide dans la mesure où les entreprises peuvent simplement intégrer un QR Code sur leur site et les clients n’ont qu’à scanner pour les ajouter simplement sur WhatsApp plutôt que de suivre la méthode mentionnée plus haut. Selon WABetaInfo, les utilisateurs pourront aussi révoquer un QR Code. Autrement dit, si vous ne voulez plus qu’une personne vous contacte, il est possible de supprimer l’accès à ce QR Code. Voilà qui devrait être très pratique. Cela étant dit, la fonctionnalité n’est actuellement qu’en version bêta. Nul ne sait quand elle sera déployée à tous. Espérons que ce soit pour bientôt.