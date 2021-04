WhatsApp teste la migration de l’historique des conversations de iOS vers Android

Les applications de messagerie instantanée sont aujourd'hui légion, que ce soit sur Android ou iOS. Se pose cependant toujours la question, comme avec n'importe quelle application, de la migration si d'aventure vous passez d'iOS à Android ou vice-versa.

Les appareils mobiles existent aujourd’hui principalement dans deux écosystèmes bien différents, iOS et Android. Passer de l’un à l’autre n’est pas très difficile, encore faut-il pouvoir récupérer ses données d’une application à l’autre. Pour certaines, la chose est aisée, pour d’autres, elle est impossible. Certaines encore y travaillent. C’est le cas de WhatsApp, semble-t-il.

WhatsApp teste le transfert de l’historique des conversations

Si vous utilisez un appareil iOS et que vous souhaitez migrer sur Android, il n’est pas difficile de transférer les photos et contacts. Malheureusement, en ce qui concernant l’historique des conversations WhatsApp, la tâche devient nettement plus ardue. Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle. WhatsApp travaillerait actuellement sur une fonctionnalité dédiée. C’est tout du moins ce qu’ont découvert récemment les équipes de WABetaInfo.

d’un appareil iOS vers un appareil Android

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, WhatsApp sur iOS stocke la sauvegarde de l’historique des conversations sur iCloud, tandis que sur Android, l’application utilise Google Drive. Cela signifie que pour migrer l’historique d’un appareil à l’autre, il faut un logiciel tiers, qui peut fonctionner, ou non, qui serait payant ou non, avec une efficacité toute relative.

Si l’on en croit WABetaInfo, WhatsApp testerait actuellement une méthode native pour permettre aux utilisateurs de transférer leur historique de conversations entre leurs appareils. Cette découverte fait suite à un rapport précédant suggérant que WhatsApp réfléchissait à la possibilité de fonctionner sur plusieurs appareils en simultané. Autrement dit, il faudrait pouvoir être en mesure de transférer et synchroniser les historiques de conversations entre les appareils et les différentes plates-formes.

Pour l’heure, difficile de savoir comment la chose fonctionne précisément mais voilà qui pourrait être très intéressant pour celles et ceux qui envisageraient de passer d’un appareil iOS à un appareil Android dans un futur proche.