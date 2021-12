WhatsApp prépare l’arrivée des réactions sur son application

Après Facebook, Messenger et Instagram, WhatsApp prépare l'arrivée des réactions.

Les services de messagerie instantanée ont beaucoup évolué avec les années, même si la fonctionnalité principale reste évidemment toujours la même. L’un des plus gros changements opérés par Facebook il y a quelques années était d’offrir la possibilité à ses utilisateurs de réagir aux publications via des réactions prédéfinies. Ainsi, au lieu de simplement aimer un post, il devenait possible de réagir avec un emoji qui rigole, un emoji triste, un emoji cœur, etc. L’idée, ici, était de pouvoir transmettre une émotion vis-à-vis d’un contenu précis sans avoir à textualiser la chose.

Cette fonctionnalité a aussi rendu les choses un peu moins étranges. Lorsque quelqu’un publiait quelque chose de triste, il n’y avait que l’option “J’aime” pour manifester son accord avec la publication. Étrange, effectivement. Glauque, parfois. Aujourd’hui, il semblerait que Meta se prépare à intégrer cette fonctionnalité de Facebook dans son application WhatsApp. Comme l’a découvert WABetaInfo, dans le code source de la dernière version bêta en date, on trouverait différents signes laissant clairement entendre les projets de l’entreprise : les utilisateurs devraient bientôt pouvoir réagir aux messages.

Ainsi, au lieu de répondre aux messages qui vous sont envoyés par un OK ou un LOL, les utilisateurs pourront réagir facilement et rapidement, comme ils le font aujourd’hui sur une publication Facebook. De nombreux autres services de messagerie instantanée disposent déjà de cette fonctionnalité, comme Facebook Messenger et Instagram, deux services qui appartiennent d’ailleurs à Meta. Ce n’est donc pas une surprise que cette fonction se prépare à arriver sur WhatsApp.

Cela étant dit, pour l’heure, nul ne sait quand les réactions seront accessibles à tous les utilisateurs. Toujours est-il que, si la fonctionnalité est actuellement en bêta, elle ne devrait plus trop tarder à être déployée au grand public. Encore un peu de patience.