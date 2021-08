WhatsApp pourrait rendre l’acception des termes d’utilisation optionnelle

WhatsApp pourrait rendre l'acceptation de ses nouvelles conditions d'utilisation optionnelle, mais uniquement pour échanger entre particuliers.

Les conditions d’utilisation d’une application ou d’un service, quel qu’il soit, sont très importantes. Et l’on n’y prête généralement que très peu d’attention. Sauf peut-être lorsque certaines lignes sont très sujettes à controverse. L’affaire fait alors grand bruit et l’on en vient parfois à vouloir se désinscrire rapidement. Ce fut le cas récemment avec WhatsApp. Une situation qui ne plaît évidemment pas à l’entreprise.

WhatsApp pourrait rendre l’acceptation de ses nouvelles conditions d’utilisation optionnelle

Depuis que WhatsApp a introduit ses modifications en ce qui concerne sa politique de gestion de la vie privée, de nombreux utilisateurs se sont insurgés. Un ressentiment d’autant plus légitime, finalement, qu’il avait été révélé que les utilisateurs qui n’acceptaient pas ces modifications verraient le service devenir de plus en plus limité fonctionnellement, avec certaines fonctionnalités qui seraient même inaccessibles.

Ceci étant dit, si l’on en croit un nouveau rapport de WABetaInfo, il semblerait que WhatsApp ait décidé de changer son fusil d’épaule. L’article affirme que WhatsApp pourrait très bientôt rendre l’acceptation de ces termes d’utilisation optionnelle. Cela signifie que vous ne seriez pas obligé(e) d’accepter ces nouvelles conditions.

Elle resterait nécessaire pour échanger avec des comptes professionnels

Cependant, celles et ceux qui tenteront d’échanger avec un compte professionnel et qui n’auraient pas accepté lesdites conditions devront le faire pour aller plus loin. Autrement dit, si vous n’utilisez WhatsApp que pour une utilisation personnelle et que vous ne discutez jamais avec des comptes professionnels, ceci ne vous affectera probablement jamais, mais si vous l’intention de prendre contact avec des comptes pro, alors vous n’aurez pas d’autre choix.

Pour la défense de WhatsApp, la controverse autour de ces modifications dans les conditions d’utilisation aurait grandement affecté les échanges avec les comptes professionnels, pas les échanges entre particuliers. Il est donc assez logique qu’il ne soit nécessaire d’accepter ces conditions que pour communiquer avec des professionnels. Ceci étant dit, la gestion de la situation par l’entreprise aurait pu être bien meilleure et plus explicite. Ce qu’elle tente de réparer depuis plusieurs mois.