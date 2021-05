WhatsApp pourrait bientôt transmettre le transfert d’historique vers un autre numéro

WhatsApp pourrait ainsi bientôt permettre de transférer l'historique des conversations à un numéro différent. Ce qui serait très pratique dans certains cas.

Les services de messagerie instantanée proposent de nombreuses fonctionnalités, parfois loin de leur activité principale. Mais il manque assez souvent ici ou là des fonctionnalités satellites, utiles dans des situations assez particulières. WhatsApp pourrait ainsi bientôt permettre de transférer l’historique des conversations à un autre numéro.

WhatsApp travaillerait sur un outil pour transférer l’historique de conversation vers un autre numéro

L’un des problèmes actuels avec WhatsApp, c’est que, selon la plate-forme que vous utilisez, le service utilise des services différents pour sauvegarder vos données et vos historiques de conversation. Pour les utilisateurs iOS, c’est iCloud, pour les utilisateurs Android, c’est Google Drive. Et cela crée un souci lorsqu’il faut migrer sur une plate-forme différente. L’historique des conversations ne pouvant pas suivre.

Des rumeurs précédentes laissaient entendre que WhatsApp travaillait sur un outil permettant de transférer son historique de conversation à travers les plates-formes. Aujourd’hui, un nouvel article de WABetaInfo révèle que WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui permettrait de transférer cet historique vers un numéro de téléphone totalement différent.

De quoi simplifier grandement l’opération en cas de changement d’appareil et/ou de numéro

Cela pourrait être très pratique si vous avez un historique sur un numéro et que vous décidez par la suite de changer de téléphone et de numéro. Cet outil viendra simplifier grandement le processus. On imagine que ceci pourrait être particulièrement utile pour les utilisateurs professionnels qui ont plusieurs appareils et numéros pour des besoins différents.

Malheureusement, nul ne sait quand cette fonctionnalité sera disponible. À l’heure actuelle, il vous faut utiliser un outil tiers pour transférer votre historique d’une plate-forme à une autre, et ce, sans garantie aucune que cela fonctionne. Un outil officiel serait très bienvenu. Espérons que celui-ci ne tardera pas trop.